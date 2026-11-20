Guvernul a aprobat, joi, creșteri salariale pentru angajați ai unor companii aflate în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, au declarat surse politice pentru HotNews.

Memorandumul prin care s-au aprobat majorările de salarii la companiile de stat nu a figurat pe ordinea de zi a ședinței Executivului care a fost anunțată public.

Printre companiile la care s-a aprobat creșterea salariilor angajaților este și Transgaz, însă deocamdată este neclar procentajul măririi salariale.

Ioana Dogioiu, care a fost purtătoarea de cuvânt a guvernului Bolojan, a scris într-o postare pe Facebook, că „umblă zvonul” adoptării memorandumului care nu a fost trecut pe ordinea de zi a ședinței de guvern, în varianta publică.

„Umblă zvonul că în ședința de guvern de azi ar fi fost aprobate prin memorandum confidențial niște creșteri salariale, pe la companii din subordinea SGG parcă. Nu suflă nimeni o vorbă oficial, nici că da, nici că ba. Pe transparență, nu ca înainte. Educated guess? Reforma companiilor începe bine”, a scris Ioana Dogioiu.

Majorări la Transgaz, după cele aprobate la Romgaz

Majorări de salarii în sectorul public au fost aprobate și de către fostul guvern. Pe 8 mai, a fost adoptat un memorandum prin care angajații Romgaz urmau să primeaască salarii mărite cu 6,5%, începând cu data de 1 iunie. Executivul justifica decizia prin necesitatea motivării angajaților în contextul în care societatea derulează în acest an cel mai mare program de investiții din istoria sa.

„Angajații SNGN ROMGAZ SA vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, decizie luată astăzi de Guvern în condițiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei”, se arăta într-un comunicat transmis de la Palatul Victoria după ședința de guvern din 8 mai.

Sunt menționate investițiile pentru exploarea gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep, finalizarea centralei de la Iernut și cheltuielile presupuse de preluarea activității operaționale a producătorului de îngrășăminte chimice Azomureș.

În acest context, era invocat riscul migrării personalului Romgaz la companiile concurente, fiind vorba de o categorie de competențe care sunt căutate pe piața forței de muncă.