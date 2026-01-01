Majorat cu cadou de 200.000 de euro la petrecerea fiicei unui afacerist din Sibiu

Imagini de la eveniment au fost publicate pe TikTok și preluate de Ora de Sibiu.

„O tânără din Sibiu și-a sărbătorit majoratul în stil regal”, scrie presa locală despre evenimentul la care cadoul în valoarea de 200.000 de euro a fost adus de un cunoscut cântăreț de manele.

Majoratul cu zeci de invitați al fiicei unui afacerist sibian s-a dat pe 28 decembrie 2025, la un hotel renumit din Sibiu, potrivit Ora de Sibiu. Punctul culminant al petrecerii a fost aducerea cadoului de 200.000 de euro, din partea părinților.

Invitații au fost adunați în curtea hotelului, așezați în semicerc, iar Costel Biju, cântărețul de manele prezent în urmă cu câteva luni și la nunta fotbalistului Florinel Coman, a sosit la eveniment la volanul unui bolid de lux, un G Wagon albastru, scrie sursa citată.

