Mallurile și magazinele cu amănuntul ar putea folosi în curând drone să fugărească hoții în SUA

Centrele și magazinele din Statele Unite ar putea începe în curând să folosească drone pentru a prinde hoții din magazine, o companie privată oferindu-le soluția tehnologică în acest sens, relatează Gizmodo.

Flock Safety, o companie controversată de supraveghere care furnizează drone și alte tehnologii departamentelor de poliție, a anunțat zilele trecute că oferă acum dronele sale și firmelor private de securitate.

Utilizarea dronelor în activitatea poliției este în creștere în Statele Unite, iar această mișcare face probabil ca și companiile private să adopte în curând aceeași tehnologie. Însă, pe măsură ce dronele devin ceva obișnuit în domeniul securității publice și private, activiștii pentru protejarea vieții personale lansează tot mai multe avertismente împotriva utilizării lor.

„Liderii din domeniul securității sunt nevoiți să asigure protecția unui perimetru mai mare, cu resurse mai puține, bugete mai restrânse și constrângeri reale de personal”, a declarat Rahul Sidhu, vicepreședinte al diviziei de aviație a Flock Safety, într-un comunicat de presă.

Compania afirmă că fiecare stație de andocare pentru drone poate acoperi o rază de aproximativ 5,6 kilometri, cu un timp de zbor de până la 45 de minute, „oferind răspuns rapid pentru depozite, triaje feroviare, spitale, porturi, malluri și centre de afaceri”.

Cum ar funcționa dronele în tandem cu echipele de pază ale magazinelor

În comunicatul său mai larg, Flock Safety și-a promovat dronele în special pentru magazinele de retail, argumentând că infracționalitatea organizată ce vizează comerțul cu amănuntul rămâne ridicată. Compania a citat un raport al industriei potrivit căruia comercianții au înregistrat o creștere de 93% a incidentelor de furt în 2024 și a susținut că reacția rapidă a dronelor ar putea contribui la reducerea costurilor asociate, pe termen lung.

Keith Kauffman, directorul programului de drone al Flock, a explicat pentru MIT Technology Review cum ar putea funcționa dronele în practică.

Atunci când echipa de securitate a unui magazin observă hoți care părăsesc locul faptei, aceasta poate activa drona, care este andocată pe acoperiș. Echipată cu camere video și camere termale, drona poate urmări hoții care fug pe jos sau cu un vehicul. Fluxul video poate fi trimis echipei de securitate a companiei și transmis direct poliției locale.

Însă nu toată lumea este încântată de tehnologia companiei.

Jay Stanley, analist principal de politici al Uniunii Americane pentru Libertăți Civile (ACLU), a avertizat în ultimii ani că extinderea utilizării dronelor în poliție și în securitatea privată necesită măsuri stricte de protecție a confidențialității – inclusiv limite clare privind momentul și locurile unde pot fi folosite dronele și modul în care sunt gestionate imaginile video și datele obținute de la senzori.

„Nu vrem să ajungem într-un scenariu de coșmar, în care dronele sunt folosite pentru supraveghere în masă, iar experiența de a avea camere de filmat care bâzâie deasupra capului devine o rutină în viața de zi cu zi a oamenilor”, a scris Stanley într-un mesaj pe care l-a publicat recent pe blogul său.