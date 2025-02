Mama care și-a băgat copilul într-o cadă plină cu zăpadă pentru un clip pe TikTok, cercetată de Poliție

Poliția Capitalei a anunțat că s-a autosesizat și a deschis un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului în cazul femeii care a fost filmată când își bagă copilul într-o cădiță plină de zăpadă, în timp ce copilul plânge.

Clipul care a ajuns viral pe pe rețelele sociale și a stârnit indignarea multor internauți a fost recent publicat pe contul de TikTok însoțit de textul „Spartan îl fac”. Ulterior, clipul a fost șters.

Polițiștii Secției 13 din București s-au sesizat din oficiu în acest caz și au declanşat, față de femeia care și-a băgat copilul în cadă, cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului.

Din cercetările efectuate, „s-a stabilit că, la data de 19 februarie 2025, în jurul orei 17.30, o femeie, în vârstă de 33 de ani, i-ar fi pus în primejdie dezvoltarea psiho-fizică a fiului său, în vârstă de un an, constând în aceea că, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 3, l-ar fi introdus pe acesta într-un vas pentru îmbăiat, în care se afla zăpadă, apoi, timp de câteva momente, l-ar fi spălat cu zăpadă, pe membrele inferioare și superioare”, a anunțat Poliția Capitalei, astăzi, într-un comunicat.

În imaginile filmate și postate de mama copilului se poate observa cum micuțul plânge disperat, în timp ce pe fundal se aud comentarii ale părinților care se amuză de situație. „E rece, iubire! E rece, tăticule! Ia uite ce facem noi la băiat”, se aude pe fundal vocea unui adult.

Imaginile au ajuns și în atenția celor de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA).

„Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție s-a autosesizat în acest caz și va solicita sprijinul instituțiilor competente pentru identificarea persoanelor implicate (…) Atragem atenția că expunerea copiilor, în mod voluntar, la situații periculoase, precum cele generate de temperaturile extreme, așa cum este cazul în imaginile menționate, reprezintă o gravă încălcare a drepturilor acelor copii”, au transmis sâmbătă reprezentanții ANPDCA.

Reacția mamei: „Noi suntem obișnuiți să plângă așa”

Femeia care s-a filmat a revenit, cu o postare pe TikTok, în care încearcă să explice că nu l-a forțat pe micuț să stea în zăpadă și l-a scos când a văzut că acesta „plânge într-adevăr prea tare”.

„Mai dau o dată, poate n-ați înțeles: deci eu l-am pus, el a alunecat și a căzut în fund. Apoi, când am văzut că a căzut, automat l-am ridicat, că normal, asta face orice mamă, îl ridică, că să nu se sperie prea tare. L-am ridicat, i-am dat puțin cu zăpadă ca să se obișnuiască și l-am mai pus puțin pe zăpadă, pe zăpadă. Și apoi, când am văzut că începe să plângă, într-adevăr, prea tare, l-am scos. L-am scos, da? Am vrut să mai iau zăpadă, m-am răzgândit, plângea prea tare. Eu am scos copilul, da? Se vede?”, spune femeia.

Ea adaugă că părinții sunt „obișnuiți” ca micuțul „să plângă așa”.

„Bine, noi suntem obișnuiți să plângă așa… plânge așa uneori și la masă, când nu vrea ceva începe să trântească și face o grămadă de chestii dacă nu vrea să mănânce”, mai spune femeia.