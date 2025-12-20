Managerul Spitalului Judeţean Buzău, unde directorul medical Ştefania Szabo a decedat în camera de gardă: Avem în continuare situaţii cu 6-7 gărzi efectuate de către un medic. Două luni le petrece în spital

Sorin Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a explicat pentru agenția News.ro care este situaţia unităţii sanitare din punctul de vedere al numărului de medici de pe secţii şi al celor care efctuează gărzi. În continuare sunt medici care fac 6 sau 7 gărzi pe lună, aşa cum proceda şi medicul chirurg Ştefania Szabo, medicul care a murit în gardă la unitatea sanitară la sfârşitul lunii octombrie a acestui an. Cea mai necoperită linie de gardă a spitalului este la neonatologia, spune managerul spitalului. Sunt însă probleme mari în ceea ce priveşte şi numărul medicilor cardiologi şi ORL.

Întrebat cum decurg lucrurile acum din punct de vedere organizatoric și care este concret situaţia legată de necesarul de medici în spital, managerul SJU Buzău, Sorin Pătraşcu, a declarat:

„Din punct de vedere organizatoric, asigurarea continuităţii activităţii medicale prin gărzi este în continuare deficitară la nivelul spitalului pe anumite specialităţi, cea mai cruntă situaţie în acest moment este la neonatologie, unde din cei trei medici existenţi în cadrul Secţiei de neonatologie, noi avem posibilitatea să implicăm doar parţial activitatea dânşilor în linie de gardă şi este aproape cea mai neacoperită linie de gardă a spitalului”.

„Am reuşit cumva să ne organizăm pe asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin linie de gardă pe Secţia cardiologie, avem în vedere pentru anul următor, în funcţie de numărul de medici care este în continuă creştere pe gastroenterologie şi pe medicină internă, să putem înfiinţa şi o linie de gardă pe secţia devenită acum din compartiment de gastroenterologie”.

„Ca medici, din punct de vedere al necesităţii pe specialităţi, oncologia medicală pune probleme în perioada următoare din punct de vedere al organizării activităţii în cabinetul de ambulatoriu, noi acolo avem un medic cu care am discutat chiar zilele trecute, şi pe o presiune nejustificată din partea unor aparţinători s-a ajuns în situaţia în care a şi fost înjurat, ameninţat, cumva o presiune gratuită, se pune întrebarea şi vom reanaliza lucrurile începând cu ianuarie, dacă va mai avea interes această activitate din partea DSP, cabinetul de ambulatoriu la secţia de oncologie medicală”.

”La Secţia pediatrie noi am reuşit şi am completat cu medici în aşa fel încât să avem gărzile acoperite, chiar dublate, aşa cum am promis comunităţii în decembrie anul trecut, noi atunci am avut o situaţie în care, tot pe o presiune mediatică şi gratuită faţă de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, medicii noştri din Secţia pediatrie nu au mai avut interesul până nu s-au remediat lucrurile de a mai efectua activitate în liniile de gărzi. Acum am suplimentat numărul de medici pe Secţia pediatrie în aşa fel încât avem chiar dublate gărzile, nu avem un singur medic în cadrul gărzilor, chiar sunt doi medici”.

„Am ajuns şi la vreo 230 de pacienţi gestionaţi pe o tură sau pe o gardă”

Referitor la situaţia din Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Buzău, managerul unităţii sanitare a explicat:

„Din punct de vedere al medicilor, avem discuţii de a suplimenta numărul de medici cu un medic pe specialitatea urgenţă, în schimb rămâne în continuare o prezenţă din ce în ce mai mare a cazurilor în cadrul secţiei UPU-SMURD, cazuri care nu neapărat aparţin urgenţelor. Avem pe o linie de gardă sau pe o tură undeva la minimum 150, am ajuns şi la vreo 230 de pacienţi gestionaţi pe o tură sau pe o gardă”.

„Să ştiţi că în continuare avem situaţii în care pe anumite specialităţi şi chiar şi pe chirurgie generală, se lucrează pe un număr de 6-7 gărzi efectuate de către un medic (la UPU, n.r.). Chiar recent aveam o discuţie în sensul în care un medic care face 6 sau 7 gărzi, pentru un calcul scurt aşa, într-un an de zile, cam două luni de zile le petrece în spital şi pleacă din familie strict pentru activitatea spitalului”.

„În acest context în care la nivel naţional sperăm să se ia o decizie a factorilor politici şi la nivel de minister, l-am auzit pe domnul ministru că intenţionează cumva să prioritizeze sau să organizeze altfel activităţile în linia de gardă pentru anul următor, aşteptăm cu interes deciziile dânsului în aşa fel încât spitalele judeţene şi nu numai să nu se mai confrunte cu situaţii în care nu sunt plătite nici la salariul aflat în plată, ci este un salariu istoric, şi să-i ajutăm pe medici în aşa fel încât să se poată constitui şi vechime activitatea în linia de gardă, dacă tot vin şi îşi desfăşoară activitatea două luni de zile doar pe linie de gardă în spital”.

Despre nevoile presante de personal în spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, managerul spune: