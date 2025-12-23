Mandat de arestare împotriva lui Garry Kasparov. Acuzațiile formulate de justiția din Rusia împotriva disidentului

O instanţă rusă a ordonat marţi arestarea în lipsă a şahistului şi disidentului Garry Kasparov, acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Instanţa a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenţiei sale în Rusia sau extrădarea sa către teritoriul rus”, a declarat judecătorul, citat de agenţia rusă de ştiri TASS.

Fostul campion mondial a fost acuzat de „justificarea publică a terorismului pe reţelele de telecomunicaţii, inclusiv pe internet”, o infracţiune care i-ar putea aduce lui Kasparov o pedeapsă cu închisoarea între cinci şi şapte ani.

Kasparov, care a fost inclus pe lista agenţilor străini ai Rusiei în mai 2022, locuieşte în afara Rusiei de mai bine de un deceniu.

În octombrie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis un dosar penal pentru „organizarea unei comunităţi teroriste” şi „tentativă de a prelua puterea” împotriva magnatului Mihail Hodorkovski şi a altor figuri proeminente ale opoziţiei ruse aflate în exil, fondatori ai Comitetului Anti-Război din Rusia (ARR), între care figurează şi Kasparov.

Potrivit FSB, Hodorkovski şi ceilalţi fondatori ai ARR „finanţează grupuri militarizate ucrainene desemnate drept organizaţii teroriste în Rusia şi recrutează persoane pentru aceste grupuri, folosindu-le ulterior în planuri de preluare a puterii în Rusia prin forţă”.

ARR a fost fondat la 27 februarie 2022, la trei zile după ce Rusia şi-a lansat campania militară în Ucraina, cu obiectivul declarat de a combate „dictatura agresivă” a preşedintelui rus Vladimir Putin, aflat la putere de un sfert de secol.