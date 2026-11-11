Manifestație de proporții a dreptei naționaliste din Polonia, la câteva zile după masacrul de la Cracovia

Zeci de mii de polonezi cu drapele alb-roșii s-au reunit miercuri în centrul Varșoviei la tradiționalul Marș al Independenței, o manifestație amplă a naționliștilor polonezi și extremei drepte, informează AFP.

Înainte ca marșul să înceapă la ora 14.30, participanții veniți din toată țara au putut vizita „orașul independenței”, format din standuri și corturi instalate în fața impozantului palat al culturii din Varșovia.

Grupări naționaliste și de dreapta, asociații de vânători, mișcări de extremă dreapta au fost reprezentate fiecare de un stand propriu, pe care erau afișate coroane de flori albe și roșii, cărți de rugăciune și cărți „patriotice”, adesea eurosceptice, antiucrainene și antisemite.

Un marș tradițional al dreptei

Manifestația este organizată în fiecare zi de 11 noiembrie, data în care este sărbătorită independența Poloniei, proclamată în 1918, și este una dintre cele mai ample manifestări care reunește naționaliști, conservatori și militanți ai extremei drepte, începând cu anul 2011.

Toate orientările dreptei poloneze se regăsesc acolo, inclusiv cele mai radicale, lucru arătat de sloganuri xenofobe și de banderle cu „Păstrați Polonia albă” sau „Polonia pură”.

În acest an, deviza marșului este „Polonezii, stăpâni în Polonia”. În general, evenimentul se derulează fără incidente majore, dar în trecut au existat confruntări cu poliția sau cu contra-manifestanți.

Tens of thousands of people march through Warsaw, Poland, for the annual nationalist Independence Day rally, marking the country’s restoration of independence in 1918 after 123 years of partition by Russia, Prussia and Austria. https://t.co/3rkl3tiWdH — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 11, 2026

Contextul tensionat din Polonia

Organizatorii se aștepatau la o participare de 500.000 de oameni, în contextul în care țara este îndoliată de atacul armat de la Cracovia, unde un tânăr de 24 de ani a ucis, sâmbătă, nouă persoane și a rănit alte 15.

Marți, ministrul Justiției Waldemar Zurek a afirmat că ucigașul era interesat de neonazistul Anders Behring Breivik care a ucis 77 de persoane în Norvegia, în 2011. Astfel, se conturează ipoteza că atacatorul, Michal Oksinski, avea convingeri politice de extremă-dreapta.

De asemenea, Marșul Independenței are loc în timpul unei crize politice în care guvernul centrist al premierului Donald Tusk a intrat în conflict cu dreapta naționalistă în ce privește Curtea Constituțională a țării.

Legitimitatea acesteia este contestată de mai mulți ani din cauza nominalizărilor controversate efectuate sub precedentele guvernări naționaliste.

Jandarmii au blocat, la finele lunii octombrie, intrarea în sediu, iar un magistrat desemnat de majoritatea judecătorilor a anunțat că va asigura interimatul, suspendându-l pe președintele în exercițiu, apropiat al dreptei și președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. Intervenția poliției a fost considerată drept „o lovitură de stat” de către partidele de dreapta.

În afara marșului dreptei, Ziua Independenței Poloniei este celebrată la Varșovia cu o paradă militară și concerte organizată fie de către autoritățile statului, fie de către primăria capitalei.