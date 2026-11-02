Mutarea lui Tusk în mijlocul crizei constituționale din Polonia. Gestul „simplu” cerut președintelui Nawrocki pentru rezolvarea conflictului

Prim-ministrul polonez îl acuză pe Karol Nawrocki că „a optat pentru o confruntare violentă”, cerându-i să-i confirme pe judecătorii „aleși în mod legal de către Seim”.

Donald Tusk l-a îndemnat luni pe președintele Nawrocki să-i recunoască pe judecătorii aleși de parlament pentru Tribunalul Constituțional al Poloniei.

Mutarea lui Tusk vine după ce, săptămâna trecută, protestatarii și forțele de ordine s-au confruntat în fața sediului tribunalului, în urma suspendării președintelui acestuia, în cadrul celui mai recent incident dintr-o confruntare tot mai intensă privind numirile judiciare și controlul asupra Curții Constituționale, notează Euronews.

„Rezolvarea conflictului este simplă și poate fi realizată fără modificarea Constituției”, a scris Tusk luni, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. „Președintele recunoaște judecătorii aleși în mod legal de către Seim, așa cum prevede Constituția, iar aceștia își preiau atribuțiile la Tribunal”, a adăugat Tusk.

De asemenea, el l-a acuzat pe Nawrocki că „optează pentru o confruntare violentă, care ar putea costa scump Polonia”.

De la revenirea lui la putere, în 2023, Tusk s-a angajat să rezolve criza constituțională, care durează de mai bine de un deceniu.

Opoziția naționalistă deține în continuare controlul asupra Curții Constituționale și, deși parlamentul a ales noi judecători, nu tuturor li s-a permis să depună jurământul în fața președintelui. Numirile la Curte au devenit extrem de politizate, unii punând la îndoială independența acesteia.

Guvernul anterior al PiS a numit în 2015 la tribunalul constituțional judecători cu orientare politică, care nu sunt recunoscuți nici de Tusk, nici de Uniunea Europeană.

Criza a escaladat vineri seară, când poliția s-a mobilizat în jurul Tribunalului, în timp ce autoritățile judiciare și politice au luat măsuri care afectează conducerea acestuia. Nawrocki și-a întrerupt o deplasare în Senegal pentru a se întoarce la Varșovia pe măsură ce situația se agrava.

Manifestanții conservatori și membrii opoziției de dreapta și de extremă-dreapta din Polonia au calificat măsurile guvernului drept o „lovitură de stat”, în timp ce coaliția proeuropeană aflată la putere a afirmat că aceste acțiuni sunt necesare pentru a apăra statul de drept.

Sâmbătă, Nawrocki a purtat discuții cu liderii politici, dar acestea nu au dus la rezultate semnificative.

Comisia Europeană a transmis că monitorizează îndeaproape criza și că Parlamentul polonez are dreptul de a numi judecători la Curtea Constituțională.

„Este de datoria autorităților poloneze să se asigure că Tribunalul Constituțional poate funcționa în conformitate cu Constituția poloneză și cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene”, a declarat un purtător de cuvânt al Executivului comunitar, pentru Euronews.

„Numirea a opt noi membri ai Tribunalului Constituțional ține de competența constituțională a Seimului, parlamentul Poloniei”, a adăugat acesta.