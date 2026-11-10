Noi informații despre autorul atacului armat de la Cracovia. Agenții au descifrat inscripția „GGER” descoperită la locul de muncă al acestuia

Agenția de Securitate Internă (ABW) a Poloniei a descifrat inscripția de pe dulapul de la locul de muncă al atacatorului de la Cracovia. Pe acesta scria „GGER”. Agenția consideră că sintagma înseamnă „Good Game Elliot Rodger”, relatează portalul polonez de știri Onet.

„Există elemente care indică faptul că făptașul era fascinat de ideologii extreme, dar avem nevoie de mai mult timp pentru a trage concluzii cu privire la motivațiile sale. Se adună dovezi”, a comentat Eryk Stasielak, șeful secției din Cracovia a Parchetului Național al Poloniei.

Parchetul, care conduce ancheta, nu a stabilit încă motivațiile exacte ale lui Michal Oksinski. Cu toate acestea, constatările poliției din Cracovia, care a obținut acces la computerul atacatorului, indică faptul că acesta căutase timp de mai multe săptămâni înainte de comiterea atacului informații despre criminali în serie. Printre informațiile căutate de acesta s-au numărat unele despre Anders Breivik, Charles Manson și Ted Kaczynski („Unabomber”).

Agenții ABW cred că inscripția de pe dulapul de la locul de muncă al tânărului de 24 de ani, care la prima vedere nu părea foarte sugestivă este o referință la criminalul Elliot Rodger. Partea de „GG” a inscripției ar însemna „Good Game” (joc bun), un termen apărut inițial printre pasionații de jocuri video online, dar care a ajuns să fie folosit de-a lungul anilor într-un sens mai larg în unele cercuri din mediul online pentru a lăuda pe cineva pentru o anumită reușită.

Michal Oksinski, FOTO: Agenzia Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Atacatorul din Cracovia ar fi fost inspirat de un criminal notoriu în SUA

Rodger a fost studentul universitar din California care în 2014, la vârsta de 22 de ani, a comis atacurile de la Isla Vista. Mai întâi, a atacat cu un cuțit colegi din căminul său de la Universitatea Californiei din Santa Barbara. Apoi s-a urcat într-un BMW negru și a început să tragă în oameni la întâmplare, în timp ce încerca să intre în mașina cu ei. În total, a ucis 6 persoane și a rănit alte 16.

Știind că va fi arestat în curând de poliția care a deschis focul asupra lui, s-a sinucis. A lăsat în urmă un „manifest” în care declara că vrea răzbunare pe umanitate, se simțea singur și respins, se plângea că nu e plăcut de femei și că era încă virgin.

„Analizând atacurile din SUA și Cracovia, apar asemănări: mai întâi, uciderea unor persoane care locuiau în aceeași clădire sau apartament, apoi ieșirea în oraș cu o mașină neagră și împușcarea unor persoane la întâmplare”, a declarat una dintre sursele portatului Onet, într-o referință la faptul că Oksinski și-a ucis părinții și sora în locuința familiei înainte să comită atacul din Cracovia.

„Ambii bărbați aveau asupra lor peste 500 de cartușe. Nu știm cât de precis și-a imaginat făptașul din Cracovia atacul, dar trebuie să-și fi dat seama că, mai devreme sau mai târziu, va fi prins de poliție. Din fericire, s-a întâmplat foarte repede, pentru că dacă ar fi acționat mai mult timp, masacrul din Cracovia ar fi putut fi și mai mare”, a mai afirmat sursa citată.

Pe hainele atacatorului din Polonia au fost descoperite și alte inscripții

Autoritățile din Polonia au anunțat luni că Oksinski a murit în spital, după ce a fost împușcat și rănit de polițiști la câteva minute după ce a deschis focul asupra trecătorilor din piața istorică a orașului Cracovia, din mașina sa.

Ancheta este încă în curs.

Guvernul a declarat că agresorul originar din Ostrowiec Swietokrzyski, un oraș cu puțin sub 60.000 de locuitori din sud-estul Poloniei, ar fi putut fi inspirat de ideologia de extremă dreapta, fără a oferi însă detalii suplimentare.

„Pe hainele autorului atacului se aflau numeroase embleme diferite, care au fost parțial examinate și interpretate”, a declarat luni Karolina Galecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne, pentru postul de radio TOK FM.

„Aceste insigne erau asociate cu diverse motive care sunt în prezent analizate de specialiști”, a adăugat ea, refuzând să ofere alte informații până la finalizarea anchetei.