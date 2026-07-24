Locul unde a căzut racheta trasă de avioanele italiene în încercarea de a doborî drona a fost găsit, anunță MApN

Ministerul Apărării Naționale a anunțat vineri seară că echipele aflate în teren au identificat în satul Tătaru din județul Brăila „un crater și rămășițe ale unei rachetei” lansate de avioanele Eurofighter Typhoon italiene în încercarea de a doborî drona care a pătruns în spațiul aerian al României. Drona a fost distrusă ulterior de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române.

Înainte cu câteva minute ca unul din avioanele F-16 românești să doboare drona, un avion de vânătoare Eurofighter Typhoon al italienilor a tras spre țintă, însă a ratat-o.

„Echipele Ministerului Apărării Naționale aflate în teren au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării de vineri, 24 iulie, a unei drone de către o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române. Astfel, resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina, județul Buzău, iar un crater și rămășițe ale unei rachete aer-aer în zona Tătaru, județul Brăila. Nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale”, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Satul Tătaru se află la aproximativ 24 de kilometri distanță de satul Padina din județul Buzău, acolo unde au căzut resturi din dronă și din racheta interceptoare.

Armata a ridicat în aer atât avioane F-16 de la baza aeriană Fetești, dar și avioane NATO Eurofighter Typhoon italiene de la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

Întâi au tras spre dronă avioanele italiene, dar racheta lansată nu a lovit ținta. La câteva minute au tras și avioanele F-16 românești.

Drona a fost doborâtă de pilotul român de pe F16.

Drona a fost detectată la ora 09.39, la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Ea a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, potrivit MApN. La ora 11.02 drona a fost doborâtă.

Foto: Reporter Buzoian