Marcel Ciolacu are dreptate. Listă de lucruri personale care nu ar trebui să ne intereseze. Cu o condiție

Vacanțele alături de condamnații urmăriți de statul român, când tu ai poziția de demnitar al statului român, intră la „lucruri personale”, a spus Marcel Ciolacu. Dar atunci filmările cu el în propria bucătărie, bându-și cafeaua, postate chiar de Ciolacu atunci când cerea votul românilor, acestea nu sunt personale?

Două vorbe despre Ionel Arsene. E un șpăgar dovedit de justiție. Înțelegem că suferă, că nu poate suporta condițiile închisorilor din România, că îi pute țara, dar șpăgar rămâne.

După dezastrul de la alegerile prezidențiale din 2024, cei mai mulți dintre români și-ar fi dorit același lucru ca și fostul președinte PSD: ceea ce face el personal, să îl privească. Numai că Marcel Ciolacu a candidat, a fost ales și a rămas într-o poziție importantă: șeful Consiliului Județean Buzău.

E dreptul său. Și l-a exercitat. Dar acum nu poate pretinde să-l tratăm ca pe o persoană privată. A avut ocazia și a preferat să rămână politician și să redevină demnitar. Președinții și vicepreședinții de Consilii Județene ocupă funcții de demnitate publică și se supun unor restricții.

O dimineață liniștită la Lago di Garda

Faptele sunt cele care sunt. Le-a recunoscut și fostul premier. Nu a negat nimic: nici imaginile, nici că a stat la hotel, nici că s-au văzut.

E dimineață și Marcel Ciolacu se pregătește să ia micul dejun, în hotelul unde s-a cazat, în camera de 8-900 de euro.

La sfârșitul lui iunie, pe malul lacului Garda la ora micului dejun sunt 23 de grade. Temperatura Paradisului, dacă acesta există. E liniște. E departe de agitația de la București.

Jos, la masă, un vechi prieten, baron local, cum îi spune presa necumpărată cu zeci de milioane de euro din bani publici. Ionel. Ionel Arsene.

Refugiatul politic Ionel Arsene

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Imaginile publicate de Hotnews arată că fostul președinte al CJ Neamț, unul dintre cei mai influenți lideri PSD de odinioară, a îmbătrânit, dar a și înflorit, într-un fel. Are ochelari cool, barbă albă și alura unui investitor în criptomonede decât cea a unui refugiat politic. Refugiații politici sunt cei din Myanmar, nu infractorii condamnați în România.

E adevărat că viața departe de țara unde odinioară puteai liniștit comisiona contracte, iar acum te paște doar închisoarea, te împinge la boli, cum au susținut avocații săi italieni.

Marcel Ciolacu i-a spus marți jurnalistei Ruth Novacovici că nu ar trebui să ne intereseze ce face el în viața personală acolo. Și aproape că are dreptate. Dacă Marcel Ciolacu nu ar fi demnitar, era de înțeles.

Punctele care nu ne-ar interesa dacă Ciolacu nu ar fi demnitar

N-ar fi trebuit să ne intereseze:

Cum / și dacă persoana privată M.C. (conform GDPR) și-a luat bacalaureatul, dacă își găsește sau nu diploma prin podul casei sau prin apartamentul de sute de metri închiriat într-o zonă de lux a Bucureștiului. Treaba lui.

Dacă a fost sau nu cu adevărat revoluționar, dacă nu mai suporta comunismul și dacă asculta pe ascuns Europa Liberă. Să investigheze Porumboiu dacă a ajuns Revoluția și la Buzău, nu doar la Vaslui în ’89. Treaba lui.

Unde și cu cine zboară, cu ce tip de avioane, cine a plătit biletul, dacă îi place mai mult nisipul mărunt de pe riviera franceză sau pietrișul din Grecia, dacă prietenii lui sunt dezvoltatori imobiliari cu probleme legale, acuzați că au dat tunuri. Treaba procurorilor.

Dacă partenera sau cei din firma ei câștigă contracte cu statul.

Dacă nepoții acestuia sunt oameni de afaceri de succes și reușesc să vândă pe milioane de euro firme care aveau cifră de afaceri ZERO, dar obțineau tone de bani din PNNR.

Cine îi pasează sarea la micul dejun într-un hotel din Italia. Și altele.

Toate aceste lucruri aproape că nu fi trebuit să intereseze publicul, dacă Marcel Ciolacu ar fi fost o persoană privată. Nu înseamnă că politicienii nu au dreptul la viață intimă. Desigur că au. Dar concediile făcute cu cei care fug de statul care pe tine te plătește ca demnitar sunt „fapte private de interes public”. Un parteneriat public-privat, cum ar fi spus Ionel Arsene când lua șpagă.

Căci șpăgar rămâne. Nu poate suporta condițiile de detenție, am înțeles, România nu e la nivelul lui. Dar șpăgar rămâne.

În România chema Poliția, în Italia îi este partener de vacanțe

Să încheiem însă cu rolul principal: demnitarul Marcel Ciolacu. Pentru Digi 24, Ciolacu a spus că dacă Arsene era într-o situație de ilegalitate în Italia, ar fi sunat la poliție.

Mai simplu: Marcel Ciolacu spune, senin, că cel pentru care ar fi sunat la poliție în România e cel cu care își face concediile în Italia. Abia acum recunoaștem personajul! Ne era dor de „marca Ciolacu”, de aroganța direct proporțională cu eclipsa de logică.