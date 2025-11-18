Marcel Ciolacu, atacuri în serie la Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii”. Fostul premier amenință că va vota o moțiune de cenzură

Fostul premier Marcel Ciolacu l-a criticat dur pe succesorul său în funcția de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan, despre care a spus că pozează în „salvatorul omenirii”, însă nu vine cu măsuri de relansare economică. În lipsa acestor măsuri, Ciolacu a spus, la România TV, că va vota o eventuală moțiune de cenzură, subiect despre care a discutat cu membri ai conducerii PSD.

„Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii. Acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile. Când zici: dom’le, România e în incapacitate de plată, normal, eu care te împrumut mă uit la televizor, bă, dacă vorbeşte primul ministru al ţării, înseamnă că aşa e! Normal că-ţi bag dobândă mai mare. Dar uitaţi-vă că sunt date publice la Ministerul de Finanţe: cum te-ai împrumutat, cu ce dobândă?”, a spus Marcel Ciolacu, citat de News.ro.

Bolojan, „o atitudine mesianică”

Ciolacu a spus Ilie Bolojan a transformat o criză bugetară într-o criză economică, fostul prim-ministru PSD susținând că depășirea limitei de deficit de 3% se regăsește la multe guverne care au recurs la împrumuturi pentru proiecte majore de dezvoltare a țărilor lor.

„Au transformat o problemă de deficit – este o problemă de deficit, pe care o negociezi cu Comisia, cum am negociat eu pe şapte ani, într-un anumit ritm suportabil să-l reduci – au transformat într-o criză economică. Cu toate anunţările, vorbim de concedieri”, a afirmat Ciolacu.

El a etichetat drept „o mizerie” afirmațiile legate de riscul de neplată a salariilor și pensiilor, care ar fi menite să ascundă lipsa unui plan de dezvoltare economică.

„Poate şi asta e o politică, nu trebuie să ne dezvoltăm. Momentan continuăm această atitudine mesianică. Staţi, a mai ieşit o ştire! Întotdeauna, totul e o manipulare, din punctul meu de vedere, ţinând cont de experienţă. A mai apărut, după aia cu incapacitatea de plată, acum nu sunt bani de pensii şi salarii. Cum să nu fie bani de pensii şi salarii? Că sunt bugetate. De unde-ai scos mizeria asta? Când România n-a avut bani de pensii şi salarii vreodată?”, a comentat Ciolacu.

Fostul șef al Guvernului a spus că, în cazul în care pachetul 3 de măsuri nu va fi însoțit și de un program de relansare economică, el ia în calcul să voteze o eventuală moțiune de cenzură îndreptată împotriva cabinetului Bolojan.

„Nu se mai poate! Dacă vine fără măsuri economice, eu vă spun la dumneavoastră, în premieră, eu o să votez moţiunea. Dacă vine iar, dacă forţează iar… votez la vedere moţiunea”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Nu vorbesc de capul meu”

Întrebat dacă aceasta este doar poziţia sa sau dacă în PSD există un curent care gândeşte la fel şi care ar susţine votarea unei moţiuni de cenzură, fostul prim-ministru a răspuns că nu ar fi făcut o astfel de declaraţie fără a se fi consultat cu colegii din PSD şi cu actuala conducere a partidului.

„Aduceţi-vă aminte de discursul doamnei Olguţa Vasilescu de la Congres. Nu se mai poate, nu se mai poate tu să comanzi şi comanzi numai aberaţii, numai lucruri care duc România în cap, nu salvează România, şi să nu ţii cont de toţi partenerii din coaliţie! Nu se mai poate aşa ceva! Nu vorbesc de capul meu, e atributul noii conduceri a partidului, am vorbit cu colegii mei, că altfel nu mi-aş fi permis să vorbesc la dumneavoastră, nu am făcut-o niciodată să vorbesc peste noua conducere”, a adăugat fostul preşedinte al PSD.

Referiri ca scandalul Bogos

Totodată, Marcel Ciolacu s-a referit și la întâlnirea pe care a avut-o Ilie Bolojan cu omul de afaceri Fănel Bogos, care a ajuns la Palatul Victoria însoțindu-l pe Mihai Barbu, fostul lider al PNL Vaslui.

„Trezorierul partidului vine cu unul care a promis o şpagă de 1,5 milioane la primul ministru al României. Primul ministru spune: dom-le, l-am ascultat, bătea câmpii, n-am luat nicio… Între timp aflăm că s-a trimis Corpul de Control. Deci, acea audienţă a avut efecte, acea întâlnire a avut efecte juridice. Deci, un angrenaj administrativ s-a pus în mişcare în urma unui act de corupţie. Vreau să facem un exerciţiu de imaginaţie, câtă lume era în Piaţa Victoriei dacă Ciolacu făcea aşa ceva?”, a comentat Ciolacu.

El a spus că, în perioada în care era el prim-ministru, existau proceduri clare în ce privește întâlnirile pe care le avea cu lideri ai partidului din teritoriu, mai ales dacă veneau însoțiți de terțe persoane: „Şefa de cabinet lua toate detaliile, se informa şi spunea: este cazul, nu este cazul. Normal că e un filtru.”

În 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria, premierul i-a primit pe Mihai Barbu, liderul filialei PNL Vaslui, şi pe omul de afaceri Fănel Bogos.



Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de Direcţia Naţională Anticorupţie că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin însă că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărei scop ar fi fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.