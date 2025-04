Marcel Ciolacu, care îi cere acum retragerea lui Victor Ponta, era consilierul lui onorific în perioada inundațiilor din 2014. De ce a renunțat Ponta la Ciolacu 

Timp de aproape trei ani, în perioada martie 2013 – mai 2015, Victor Ponta, care era atunci premier, l-a avut consilier onorific pe Marcel Ciolacu, actualul premier. Practic, Ciolacu, care a lansat acum un apel către candidatul la prezidențiale să renunțe la cursă, era consilierul lui Ponta și când acesta a decis să salveze Belgradul de la inundații, conform propriilor declarații, și să inunde satele românești.

Victor Ponta a renunțat la consilierul Marcel Ciolacu în mai 2015, la cererea acestuia. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, la câteva zile după ce au apărut în presă informații privind legătura acestuia cu Omar Hayssam, dar și despre posibile fapte de corupție.

Omar Hayssam a fost condamnat definitiv, în 2016, de Curtea de Apel Bucuresti la 24 de ani și patru luni închisoare în dosarul „Manhattan”, în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârșirea unor infracțiuni economice.

În presă a apărut o fotografie cu Ciolacu și Hayssam aflați la o partidă de vânătoare de mistreți.

Marcel Ciolacu și Omar Hayssam. Foto: arhivă

HotNews.ro solicitase Guvernului în acea perioadă să explice ce îl recomandă pe Ciolacu pentru numirea și păstrarea acestuia în funcția de consilier onorific și dacă premierul lua în calcul retragerea acestei calități.

Ciolacu, consilierul lui Ponta la primul mandat de deputat

„Am făcut vreo infracţiune? Era vreun terorist Omar Hayssam? Eu îmi aduc aminte că, atunci, mergea pe avioane cu preşedinţii statului. De ce nu îi sunaţi de foştii preşedinţi, pe domnul Băsescu? Am explicat acea poză. Am fost la o vânătoare, am fost invitat, ca şi domnul Omar Hayssam”, se apăra Ciolacu în 2021.

„Poza este mult mai mare şi am fost tăiat doar eu. Întotdeauna la sfârşitul vânătorii se face un tablou cu vânatul şi vânătorii. Nu am mai fost la vânătoare de vreo trei ani de zile. În principal, am vânat porci mistreţi. Am o înclinaţie mare către porci, de obicei. Niciodată căprioare, urşi. Cu porcii am avut”, a mai spus Marcel Ciolacu în 2021.

Când a fost eliberat din funcția de consilier onorific al lui Victor Ponta, Marcel Ciolacu era la primul mandat de deputat de Buzău (mandatul 2012-2016). Anterior, fusese viceprimar în Buzău (2008-2012), director executiv al unei firme, consilier local și județean (perioada 2000-2008), conform CV-ului său.

Victor Ponta era în acea perioadă președinte al PSD, funcție pe care a ocupat-o în 2010 și premier din anul 2012, până în 2015, când și-a dat demisia în urma incendiului de la Colectiv.

Câțiva ani mai târziu, favorul a fost întors

Câțiva ani mai târziu, Ciolacu și Ponta și-au inversat rolurile. Ajuns premier în 2023, după ce ocupa deja funcția de președinte PSD din anul 2019, Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific pe Victor Ponta. Asta deși Victor Ponta spusese încă din 2021 că va fi „mândru toată viața”, pentru felul în care a gestionat situația în 2014.

„Noi i-am ajutat fundamental (n.red.: pe sârbi) prin faptul că am deschis barajul de la Porţile de Fier, s-au inundat nişte terenuri, sate în România, dar nu s-a inundat Belgradul”, a declarat Ponta, conform Mediafax, în 2021.

Tot sub conducerea lui Ciolacu PSD i-a oferit lui Ponta un loc pe liste la alegerile parlamentare de anul trecut. Așa a ajuns Victor Ponta deputat de Dâmbovița, în mandatul 2024-2028.

Însă, la scurt timp după, când a devenit mai clar că Ponta vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 2025, Marcel Ciolacu a început să se îndepărteze de acesta. În luna februarie a acestui an, Ciolacu l-a eliberat din funcția de consilier onorific pe Victor Ponta, iar PSD a decis excluderea acestuia din partid, pentru a doua oară, o lună mai târziu, în martie 2025.

„Victor, ia măcar acum o decizie înțeleaptă! Retrage-te din cursă”

Joi, 10 aprilie 2025, Marcel Ciolacu i-a cerut lui Victor Ponta să se retragă din cursa prezidențială, în urma declarațiilor făcute la un podcast, în care a vorbit din nou despre cum a salvat Belgradul, alegând să inunde sate românești.

Într-un podcast moderat de Robert Turcescu, Victor Ponta a spus că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. El susține că atunci a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul.

Întrebat de ce a fost nevoie de acea dispoziție dată de el, Ponta a spus: „Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat”.

Ciolacu îi reproșează lui Ponta, pe care îl consilia la acea vreme, că a ascuns decizia de cetățenii români și că nu a pus pe primul loc interesele țării sale.

„Când ești prim-ministru sunt multe momente în care ești nevoit să iei decizii grele. Dar ele nu trebuie ascunse niciodată de proprii cetățeni. Să recunoști senin – după ani de zile! – că ai fost de acord, în calitate de prim-ministru al României, să inunzi sate românești pentru a salva orașe străine și să te lauzi că, drept recompensă, ai primit cetățenia altui stat, e clar că joaca de-a suveranismul nu mai ține!”, a scris Ciolacu pe Facebook.