Marcel Ciolacu, la Buzău sâmbătă ca să ceară sprijinul organizației PSD să candideze la alegerile locale din 7 decembrie

Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Evenimentul se desfăşoară la Sala Mare a CJ Buzău în prezenţa preşedintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu, şi a fostului premier Marcel Ciolacu, care a revenit la Buzău şi intenţionează să candideze la şefia Consiliului Judeţean, transmite News.ro.

Marcel Ciolacu le-a transmis colegilor din PSD Buzău intenţia sa de a candida la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, în urma vacantării postului după plecarea lui Lucian Romaşcanu la Curtea Europeană de Conturi de la Luxemburg.

Consiliul Judeţean Buzău este condus, începând cu 1 iulie, de vicepreşedintele Adrian Petre, care asigură interimatul până la organizarea alegerilor din 7 decembrie.

Contactat marți de HotNews în legătură cu posibila sa candidatură, Marcel Ciolacu a spus că decizia va fi luată la conferința județeană a organizației PSD Buzău.

Pe de altă parte, surse politice au declarat pentru HotNews că Marcel Ciolacu va fi candidatul la președinția Consiliului Județean.

Pe 7 decembrie vor fi organizate alegeri locale parțiale în București, pentru Consiliul Județean Buzău și în 12 comune.

Funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău a rămas vacantă după ce Lucian Romașcanu a fost numit membru al Curții Europene de Conturi.

Guvernul a aprobat joi ca alegerile pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din alte 12 localități să aibă loc în ziua de duminică, 7 decembrie 2025.

Candidaturile pentru funcția de primar general al Capitalei și pentru cea de președinte al Consiliului Județean Buzău vor putea fi depuse în perioada 12-17 noiembrie, potrivit calendarului electoral.