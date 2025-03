Marcel Ciolacu regretă candidatura la prezidențiale: „Eu am greșit”

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat că a greşit atunci când a candidat pentru preşedinţia României. El spune că partidele care formează coaliţia au comis erori atunci când au lăsat „mize mici” să le despartă în momentele în care ar fi trebuit să fie unite, informează News.ro.

„Am greşit, domnule Antonescu. Eu, când am candidat, am greşit. (…) Ar putea cei care au sucit lucrurile, trebuiau să vină cu francheţe şi să ne strângem cum ne-am strâns astăzi, la Suceava, şi să hotărâm dom-le, nu-i bine nici preşedintele PSD-ului să candideze, nici preşedintele PNL-ului. Este bine să găsim o a treia persoană, un om pe care să-l susţinem împreună. Pentru că de trei ani am ţinut în cea mai complicată etapă a României cu războaie, cu pandemii, cu crize economice, cu crize energetice, cu schimbări de paradigmă în toată lumea, cu schimbări de valori. De fapt, lumea se schimbă. Eu am greşit”, a afirmat Marcel Ciolacu la o reuniune comună organizată de PSD şi PNL la Suceava.

Ciolacu susține că atât decizia lui de a candida a fost o eroare, cât și modul în care social-democrații și liberalii au derulat campania electorală din anul 2024.

„Da, cu toţii am greşit. Dar cu toţii astăzi (…) am realizat greşelile făcute, am realizat, de fapt, mizele mici care ne-au despărţit în momentele cele mai importante în care trebuia să fim uniţi. Am uitat că fiecare dintre noi suntem trecători şi pe această lume, şi în aceste funcţii, şi în aceste partide. Este pentru prima oară când nu există acea falsitate, este pentru prima oară şi acest lucru suntem convinşi că se datorează respectului pe care îl avem cu toţii faţă de Crin Antonescu, este pentru prima oară când am venit fiecare în faţa celorlalţi şi am spus cu sinceritate cât de mult am greşit, cât de mult ne-am lăsat înşelaţi”, a mai spus Ciolacu în faţa membrilor PSD şi PNL reuniţi la Suceava.

Premierul a mai spus că cele două formaţiuni sunt creştine, care consideră că familia este constituită dintr-un bărbat şi o femeie, iar aceste valori le unesc.

Marcel Ciolacu a fost candidatul PSD la alegerile prezidențiale anulate de anul trecut, scrutin la care a obținut 19,15% din voturi în primul tur, ratând intrarea în turul II cu circa 3.000 de voturi, după Călin Georgescu și Elena Lasconi