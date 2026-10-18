Marco Rubio respinge acuzațiile Kievului privind întreruperile Starlink: „Nimeni de la Casa Albă nu a ordonat asta”

Secretarul de stat american Marco Rubio a răspuns acuzaţiilor Ucrainei privind funcţionarea serviciilor de internet prin satelit Starlink, precizând că nimeni de la Casa Albă nu a ordonat nimănui să încetinească internetul sau să reducă viteza conexiunii.

Rubio a fost întrebat dacă SUA au avut vreo legătură cu faptul că Starlink nu a funcţionat în Ucraina, fiind invocate declaraţii ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski conform cărora acest lucru s-a întâmplat deliberat, notează News.ro.

„Nu ştiu ce a spus Zelenski. Nu sunt sigur că Zelenski ştie despre ce vorbeşte, dar nu a fost ceva deliberat. Noi nu avem nicio legătură cu asta. Nu… Statele Unite, nimeni nu a ordonat reducerea vitezei Starlink. Pur şi simplu s-a întâmplat, dar, din câte înţeleg, serviciul a fost restabilit. A revenit la nivelul la care era înainte”, a răspuns secretarul de stat american.

Rugat să spună de ce crede că Ucraina a raportat întreruperi ale serviciului, Marco Rubio a declarat: „Da, nu ştiu care este ipoteza lor, dar Casa Albă nu are nicio legătură cu asta. Am văzut zilele trecute o relatare pe această temă. Este categoric fals. Nimeni de la Casa Albă nu a ordonat nimănui să încetinească internetul sau să reducă viteza conexiunii, astfel încât anumite drone să nu îl poată utiliza. Dar, din câte înţeleg, serviciul a fost restabilit şi funcţionează. Asta am citit – asta am auzit acum două zile”.

Rubio a ţinut să facă diferenţa între Starlink şi Starshield.

„Aşadar, Starlink este un produs comercial, în regulă? Prin urmare, este reglementat şi gestionat ca un produs comercial. Starshield este un produs destinat apărării, un produs militar. Şi, aşa cum am spus, este un sistem pe care îl folosesc forţele armate ale Statelor Unite. În acest moment, nu este disponibil pentru Ucraina, iar acest subiect face obiectul unor discuţii. În prezent, se discută despre modul în care ucrainenii ar dori să îl utilizeze”, a declarat oficialul american.

„Starshield face obiectul unui contract cu armata americană. Nu are nicio legătură cu Ucraina. Ştiu că Ucraina doreşte să aibă acces la Starshield. În prezent, nu dispune de acest sistem. Ucrainenii au solicitat acces la el pentru a putea efectua lovituri în adâncimea teritoriului Rusiei. În acest moment, nu au acces la Starshield. Sunt două produse diferite”, a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump a negat vineri informaţiile potrivit cărora Casa Albă a dispus, în această săptămână, restricţii asupra serviciilor de internet prin satelit Starlink furnizate forţelor armate ucrainene.

Ucraina a reclamat eșecul unor misiuni militare

Consilierul prezidențial ucrainean Serhii „Flash” Beskrestnov a anunțat miercuri dimineață că Starlink a introdus o limită de viteză pentru terminalele Starlink care se deplasează. Acesta a scris într-o postare pe Telegram săptămâna aceasta că „forţele armate nu au primit niciun avertisment cu privire la aceste restricţii, iar acest lucru a dus la eşecul mai multor misiuni”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri restabilirea Starlink, reţeaua satelitară a lui Elon Musk.

„Este evident că această acțiune nu poate fi o coincidență și are legătură cu situația politică actuală”, a adăugat consilierul lui Zelenski pentru tehnologii militare, făcând referire probabil la noile tensiuni pe relația cu SUA, în condițiile în care Trump insistă ca Ucraina să nu mai lovească rafinăriile rusești.

Vineri, Zelenski a declarat că operaţiunile pentru comunicaţiile prin satelit ale SpaceX s-au îmbunătăţit, dar nu au fost încă restabilite complet, adăugând că perturbarea a pus în pericol vieţi ale civililor.

Musk a activat serviciul de internet prin satelit Starlink în Ucraina la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei din 2022. Acesta a devenit elementul vital al comunicațiilor de pe câmpul de luptă din Ucraina și un instrument pentru pilotarea dronelor.