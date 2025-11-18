„Marea Baltică este o mare NATO”. Mesajul pentru Rusia al ministrului german al Apărării

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat marţi că Rusia nu mai navighează ca pe vremuri în Marea Baltică, după ce această regiune a devenit în mare parte un spaţiu NATO în urma aderării Finlandei şi Suediei la Alianţă, în 2023 şi respectiv în 2024, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Până la aderarea Finlandei şi a Suediei la NATO, Marea Baltică era mai degrabă o mare europeană, mai degrabă o mare a NATO”, dar „acum este o mare a NATO, cel puţin în cea mai mare parte, şi vedem reacţia Rusiei, care este foarte îngrijorată, deşi fără motiv”, a afirmat Pistorius.

„Rusia este conştientă de ceea ce se întâmplă şi se teme să acceadă în Marea Baltică, să intre şi să iasă”, a adăugat politicianul german alături de omologul său suedez, Pal Jonson, în cadrul Conferinţei de securitate de la Berlin, o întâlnire dedicată sectorului securităţii şi apărării.

Pistorius a subliniat că Marea Baltică este un spaţiu în care se poate naviga, dar „în mod paşnic, cu nave identificabile, fără o flotă fantomă şi fără a perturba sau deteriora infrastructura noastră”, în aluzie la navele pe care Rusia le foloseşte pentru a evita sancţiunile internaţionale după invazia în Ucraina, şi la cazurile în care infrastructuri pe sub Marea Baltică au fost deteriorate în ultimii ani.

La rândul său, Jonson a spus că, înainte de aderarea Suediei şi Finlandei la NATO, „flancul nordic al Europei era o zonă învăluită în incertitudine şi imprevizibilitate în ceea ce priveşte planificarea militară”.