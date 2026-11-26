Marea Britanie a înregistrat cel mai scăzut nivel al migrației nete anuale din ultimele aproape trei decenii, în afara perioadei pandemiei de COVID-19, potrivit statisticilor oficiale publicate joi. Este un prag pe care guvernele anterioare au încercat să îl atingă, dar care ar putea avea efecte negative asupra economiei, scrie Reuters.

Migrația netă a scăzut la 77.000 de persoane în cele 12 luni dintre iunie 2025 și iunie 2026, față de 204.000 în perioada precedentă raportată, acesta fiind cel mai redus nivel din 1997 încoace, dacă excludem perioada pandemiei. Scăderea reflectă înăsprirea regulilor privind imigrația pentru lucrători, studenți și solicitanții de azil.

Fostul premier conservator David Cameron a promis pentru prima dată în 2010 că va reduce migrația netă la „zeci de mii” de persoane, însă nu a reușit să atingă acest obiectiv.

În ansamblu, migrația netă anuală către Marea Britanie s-a prăbușit acum cu aproximativ 90% față de nivelul maxim, de aproape un milion de persoane, înregistrat în 2023, potrivit datelor publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS) de la Londra.

Shabana Mahmood, ministra britanică de interne, a declarat că guvernul a recâștigat controlul asupra sistemului de imigrație, dar a subliniat că sunt necesare și alte modificări pentru ca acesta să devină mai echitabil.

„Nu ne vom opri aici”, a declarat ea. „Reformele noastre restabilesc controlul și construiesc un sistem de imigrație mai echitabil, care recompensează contribuția fiecăruia”, a adăugat aceasta.

Numărul de imigranți, un subiect încă sensibil în Marea Britanie

Imigrația – atât cea legală, cât și cea ilegală – domină dezbaterea politică din Marea Britanie de peste un deceniu, iar îngrijorările legate de imigrația necontrolată din Uniunea Europeană au contribuit la votul pro-Brexit din 2016.

Un sondaj YouGov publicat în această săptămână arată că imigrația reprezintă a doua cea mai importantă preocupare a alegătorilor britanici, după situația economiei.

Partidul populist Reform UK a declarat că noile cifre „nu reprezintă un motiv de sărbătoare”, susținând că anii de migrație ridicată, în timpul guvernelor conservatoare și laburiste, au pus presiune asupra serviciilor publice și a locuințelor.

Îngrijorările privind nivelul imigrației au fost alimentate, în parte, de sosirea solicitanților de azil în bărci pneumatice care traversează Canalul Mânecii. Această călătorie extrem de periculoasă a devenit un simbol puternic al eșecului Marii Britanii de a-și controla frontierele.

Migranți traversând Canalul Mânecii, Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia Images

Atât dreapta, cât și stânga britanică, a încercat să reducă imigrația în țară

Scăderea imigrației totale vine după ce guvernele conservatoare și laburiste anterioare au introdus restricții mai severe privind acordarea vizelor de muncă, inclusiv interdicții referitoare la aducerea membrilor de familie aflați în întreținere, precum și praguri salariale mai ridicate, menite să limiteze sosirile la lucrători calificați, cu studii superioare.

La începutul acestei luni, guvernul laburist a prezentat planuri pentru a merge și mai departe, propunând dublarea perioadei standard de așteptare pentru obținerea dreptului de ședere permanentă, de la 5 la 10 ani, pe fondul preocupărilor persistente ale populației cu privire la nivelul migrației.

Sunder Katwala, directorul grupului de reflecție britanic British Future, a declarat că scăderea nivelului migrației nete va surprinde o mare parte a populației, dintre care mulți continuă să creadă că imigrația este în creștere.

Katwala a afirmat că aceste cifre ar trebui să determine politicienii să depășească dezbaterile privind reducerea migrației și să se concentreze, în schimb, asupra pașilor următori.

„Guvernul trebuie să se întrebe care este un nivel sustenabil al imigrației și cum poate fi atins acesta”, a declarat el.

O forță de muncă în scădere

ONS a precizat că principalul motiv al declinului îl reprezintă reducerea migrației pe termen lung în rândul persoanelor născute în afara Uniunii Europene.

Economiștii susțin că o scădere susținută a imigrației ar reduce forța de muncă a Marii Britanii și ar afecta potențialul de creștere economică al țării, exercitând, totodată, presiuni asupra finanțelor publice.

Oxford Economics a estimat în aprilie că, dacă migrația netă ar ajunge la zero pe termen lung, economia britanică ar fi cu peste 15% mai mică în 2060 decât în scenariul de bază al previziunilor sale. În plus, veniturile fiscale mai reduse ar determina creșterea împrumuturilor guvernamentale, chiar și luând în calcul faptul că o populație mai mică ar avea nevoie de mai puține servicii publice.

Structura demografică a Marii Britanii s-a schimbat rapid în ultimele trei decenii. Imigrația a cunoscut o creștere puternică în anii care au urmat extinderii UE din 2004 și, ulterior, după Brexit, a atins un nivel record de 944.000 de persoane în anul încheiat în martie 2023.