Guvernul britanic anunță schimbări majore pentru imigranții primiți în țară să muncească legal. Cum vrea să modifice dreptul de ședere permanentă

Migranții din Marea Britanie, inclusiv cei primiți în țară pentru a munci legal, vor trebui să demonstreze că aduc o contribuție societății pentru a-și câștiga dreptul de a rămâne, urmează să anunțe ministrul de interne de la Londra, potrivit BBC.

În discursul său de la congresul Partidului Laburist, ministra Shabana Mahmood va prezenta o serie de noi condiții pe care migranții vor trebui să le îndeplinească pentru a se califica pentru dreptul de ședere permanentă.

Potrivit acestor propuneri, prezentate într-un comunicat publicat înaintea congresului, migranții legali vor trebui să vorbească engleza la un nivel avansat, să aibă cazierul judiciar curat și să facă muncă de voluntariat în comunitatea lor pentru a obține statutul de rezident permanent.

„Migranţii care au sosit legal vor trebui să contribuie la societate pentru a-şi merita dreptul de a rămâne” în Regatul Unit, afirmă Partidul Laburist de stânga într-un comunicat publicat înaintea discursului ministrului la conferinţa anuală de la Liverpool.

Partidul Laburist afirmă că această politică trasează o linie clară de demarcație între guvern și Reform UK, partidul condus de Nigel Farage care a anunțat recent că dorește să desființeze dreptul de ședere permanentă.

În prezent, migranții pot solicita dreptul de ședere permanentă după cinci ani, ceea ce le oferă dreptul de a locui, studia și munci permanent în Marea Britanie.

Laburiștii intenționează să dubleze perioada necesară pentru obținerea acestui statut – de la cinci la zece ani -, iar o consultare publică în acest sens a fost anunțată în luna mai, ca parte a unui pachet de măsuri pentru reducerea imigrației.

Guvernul britanic insistă asupra diferențelor dintre programul său și viziunea partidului lui Nigel Farage

Reform UK a declarat că ar înlocui dreptul de ședere permanentă cu vize care îi obligă pe migranți – inclusiv pe cetățenii din afara UE care dețin deja acest statut – să depună o nouă cerere la fiecare cinci ani.

Laburiștii spun că o asemenea măsură i-ar forța pe muncitorii care contribuie la economia Marii Britanii de zeci de ani să-și părăsească locuințele și familiile.

Duminică, premierul Sir Keir Starmer a declarat într-un interviu pentru BBC că politica Reform UK este „rasistă” și „imorală”.

În replică, liderul Reform UK, Nigel Farage, a declarat pentru Daily Express că Partidul Laburist „nu crede în controlul frontierelor” și că remarcile premierului reprezintă „un atac disperat” la adresa sa și a partidului pe care îl conduce.

Muncă în comunitate și fără ajutoare sociale pentru imigranții care au intrat legal în Marea Britanie

Miniștrii lui Starmer doresc însă ca migranții să demonstreze că s-au integrat în Marea Britanie, dacă vor să obțină statutul de rezidență permanentă.

Aceasta presupune îndeplinirea unor condiții precum plata contribuțiilor la asigurările naționale, neîncasarea de asistență socială și implicarea activă în comunitățile lor în activități de voluntariat.

Laburiștii spun că unii cetățeni străini ar putea obține mai devreme statutul de rezident permanent, în funcție de contribuțiile lor sau de competențele profesionale.

Tema principală a congresului laburist este confruntarea directă cu Reform UK, partid care se află în fruntea sondajelor de opinie la nivel național.

În discursul său, Mahmood urmează să afirme că patriotismul „se transformă într-un sentiment mai îngust, ceva ce seamănă tot mai mult cu etno-naționalismul”. Mahmood va susține că o „migrație echitabilă” și frontiere sigure sunt părți esențiale ale unei țări „deschise, generoase și tolerante”. Ea le va spune membrilor de partid că „nu vă va plăcea întotdeauna ceea ce fac”, dar îi va avertiza că, dacă guvernul laburist nu va reuși, „oamenii muncii se vor întoarce împotriva noastră” și „vor căuta alinare în promisiunile false” ale partidului lui Nigel Farage.

Imigrația a devenit din nou un subiect „fierbinte” în politica britanică

Partidul Laburist condus de Starmer a câștigat detașat alegerile parlamentare organizate de Marea Britanie anul trecut, pe fondul mai multor scandaluri legate de dezvăluiri din timpul pandemiei de COVID-19 și nemulțumiri față de modul în care Partidul Conservator, aflat la putere de peste un deceniu, a gestionat perioada de după Brexit.

Însă laburiștii s-au confruntat în doar un an cu o criză proprie a încrederii, alimentată de tăieri bugetare dureroase și scandaluri care au ridicat semne de întrebare privind integritatea unora dintre liderii săi.

Deși Farage a fost unul dintre principalii susținători ai Brexit, noul său partid Reform UK a urcat spectaculos în sondajele de opinie pe fondul nemulțumirii față de modul în care atât conservatorii, cât și laburiștii, au gestionat problema migrației ilegale.

Marea Britanie s-a confruntat în ultimii ani cu numere record de migranți clandestini care au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni de mici dimensiuni, Farage și partidul său promițând că vor pune capăt situației, în parte prin eliminarea stimulentelor pentru aceștia de a merge în Marea Britanie.

Sondajele de opinie realizate în Marea Britanie în luna septembrie arată că partidul Reform UK este pe prima poziție în preferințele electoratului, cu un avans de peste 10 procente față de laburiști în aproape toate cercetările. Conservatorii conduși din noiembrie anul trecut de Kemi Badenoch sunt pe poziția a treia, nereușind să depășească criza de încredere în rândul publicului.

Următoarele alegeri generale urmează să fie organizate de Marea Britanie nu mai târziu de august 2029.