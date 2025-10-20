Marea Britanie ia măsuri împotriva dronelor neidentificate. Incidentele care au dus la schimbarea legii

Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare, pe fondul unei creşteri a numărului de cazuri de drone suspecte raportate în spaţiul aerian al mai multor ţări europene în ultimele săptămâni, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Într-un discurs programat luni seara, extrase din care au fost publicate în avans, ministrul britanic al apărării, John Healey, a anunţat că noile prevederi legale vor permite „doborârea dronelor neidentificate deasupra siturilor militare britanice”.

„Vom face întotdeauna tot ce este necesar pentru a proteja poporul britanic”, a spus el.

Acest anunţ survine după incursiunea unor drone în spaţiul aerian al mai multor ţări europene, între care Polonia, Danemarca şi Germania, activitatea aeroportului din München fiind paralizată timp de 48 de ore. Aceste încălcări ale spaţiului aerian european au fost atribuite dronelor ruseşti.

Moscova este acuzată de aliaţii europeni ai Kievului că încearcă escaladarea tensiunilor şi testează apărarea aeriană a NATO în Europa.

Până acum, protocolul autoriza militarii să devieze dronele sau să le bruieze semnalele GPS, însă nu să le doboare, decât în circumstanţe extreme.

În 2024, mai multe baze aeriene britanice utilizate de forţele americane au raportat prezenţa unor drone de origine necunoscută. O anchetă militară comună a fost lansată de forţele americane şi britanice, dar nu au apărut informaţii despre provenienţa aparatelor de zbor.

Aceste baze sunt importante din punct de vedere strategic pentru armata americană, care a desfăşurat în special avioane de vânătoare F-22A la baza Lakenheath (est), după bombardamentele SUA asupra siturilor nucleare iraniene în iunie.

Confruntată cu ameninţarea tot mai mare a dronelor, Comisia Europeană a anunţat în octombrie planuri pentru un zid anti-drone.

La începutul lunii octombrie, guvernul german a anunţat că va permite poliţiei să doboare drone.