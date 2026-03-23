Marea Britanie trimite sisteme antiaeriene pentru apărarea aliaților din Golf

Marea Britanie desfăşoară mai multe sisteme de apărare aeriană în Golf, în special în Bahrein, pentru a-şi proteja aliaţii de atacurile iraniene, a declarat luni premierul britanic Keir Starmer, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Colaborăm cu industria (de apărare britanică) pentru a distribui rachete de apărare aeriană partenerilor noştri din Golf, desfăşurăm rapid sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă în Bahrein”, a spus premierul, audiat de o comisie parlamentară, adăugând că această problemă a apărut ca urgenţă în acest weekend.

„Procedăm în acelaşi mod cu Kuweitul şi Arabia Saudită”, a afirmat el.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care a lansat represalii semnificative împotriva altor ţări din regiune, Londra a trimis mijloace aeriene pentru a-şi sprijini aliaţii.

De asemenea, Marea Britanie a autorizat Statele Unite să utilizeze două din bazele sale aeriene pentru operaţiuni „defensive” contra Iranului, operaţiuni extinse în ultimele zile la lovituri împotriva unor situri iraniene vizând Strâmtoarea Ormuz.

Săptămâna trecută, ministrul apărării, Luke Pollard, a reunit companiile britanice producătoare de armament şi reprezentanţi ai ţărilor din Golf pentru a examina cum aceste companii pot contribui la întărirea sprijinului pentru aceste state, a transmis ulterior Ministerul Apărării.

În paralel, guvernul de la Londra şi-a anunţat intenţia de a achiziţiona mai multe rachete LLM cu rază scurtă de acţiune, fabricate de grupul Thales, pentru apărarea aeriană britanică.