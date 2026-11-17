Marea Britanie are nevoie de o „resetare completă a sistemului” de acordare a ajutoarelor sociale și de sprijinire a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, pentru a reduce rata inactivității în rândul acestora, care se numără printre cele mai ridicate din Europa, potrivit unui raport important ce urmează să fie publicat integral marți, relatează Reuters.

Alan Milburn, fost ministru din cadrul Partidului Laburist al prim-ministrului Andy Burnham, va propune reducerea cuantumului ajutoarelor sociale acordate britanicilor cu vârste sub 25 de ani și introducerea unui număr mai mare de stagii de muncă obligatorii pentru tinerii aflați de mult timp în șomaj.

Guvernul și-a exprimat deja sprijinul pentru măsurile cuprinse într-un amplu raport redactat de Milburn, iar Burnham a subliniat anterior necesitatea de a acționa în baza concluziilor sale.

„Este nevoie de o resetare completă a sistemului”, a declarat Milburn în remarci făcute înainte de publicarea versiunii integrale a raportului comandat de guvern, programată pentru ora 11:30 GMT.

Guvernul britanic vrea un nou „contract social” pentru tineri

„A venit momentul unui nou contract social, care să facă din muncă, și nu din ajutoarele sociale, perspectiva de viitor a următoarei generații”, a subliniat Milburn.

Alan Milburn, FOTO: Anthony Devlin / News Licensing / Profimedia

În al doilea trimestru al acestui an, Marea Britanie avea 981.000 de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care nu erau încadrate în muncă, nu urmau cursuri de învățământ și nu participau la programe de formare profesională (NEET).

Această categorie, care a ajuns să fie cunoscută sub acronimul NEET (de la „Not in Education, Employment or Training”), reprezintă în Marea Britanie 13% din totalul tinerilor din această categorie de vârstă, o pondere care, anul trecut, era a doua cea mai ridicată din Europa.

Cea mai ridicată este în România: 19,2%, potrivit ultimului raport publicat la sfârșitul lunii mai de Eurostat. Bulgaria și Grecia au și ele procente mai mari de tineri NEET decât Marea Britanie, de 13,8%, respectiv 13,6%, însă trebuie precizat că Eurostat folosește o metodologie ușor diferită, incluzând în această categorie tinerii cu vârsta între 16 și 29 de ani.

Obiectivul Londrei privind reducerea procentului tinerilor NEET

Rata șomajului în rândul tinerilor din Marea Britanie, de 15,6%, este, de asemenea, neobișnuit de ridicată în comparație cu rata de 3,4% înregistrată în rândul lucrătorilor mai în vârstă.

În alte țări europene, rata șomajului în rândul tinerilor este, de regulă, doar puțin peste dublul celei înregistrate în rândul categoriilor de vârstă mai înaintată.

Milburn a declarat că propunerile sale urmăresc reducerea ratei NEET la 5% într-un interval de 10 ani, printr-o combinație de stimulente mai puternice pentru angajatori, servicii mai bune de sprijinire a sănătății mintale și dublarea numărului de tineri care urmează programe de ucenicie.

În sistemul actual, tinerii care invocă anxietate, depresie ușoară/moderată, ADHD sau forme ușoare de autism sunt adesea scutiți de obligația de a-și căuta un loc de muncă.

Reuters notează că orice reducere a ajutoarelor sociale este de natură să stârnească îngrijorarea multor parlamentari laburiști, care au zădărnicit în mare parte tentativele de înăsprire a criteriilor de eligibilitate în timpul mandatului predecesorului lui Burnham, Sir Keir Starmer.

Planul este privit cu anumită circumspecție de mediul de afaceri

Versiunea integrală a raportului va fi cel mai probabil analizată cu mare atenție pentru a se stabili cât de mari sunt cheltuielile inițiale pe care le recomandă și cât de repede ar urma să genereze economii, într-un moment în care unii investitori au afirmat că guvernul nu a reușit să țină sub control cheltuielile cu ajutoarele sociale.

Marea Britanie cheltuiește aproximativ 8 miliarde de lire sterline (11 miliarde de dolari) pe an pentru principalele sale forme de ajutor social destinate persoanelor cu dizabilități și șomerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, în timp ce cheltuielile pentru măsurile menite să îi readucă pe oameni în câmpul muncii au scăzut începând din 2010.

Milburn a declarat că dorește modificarea raportului dintre cheltuielile cu ajutoarele sociale destinate tinerilor și cele pentru măsurile menite să îi sprijine pe aceștia să intre pe piața muncii sau să urmeze o formă de educație, de la 25 la 1 la 2 la 1.

Angajatorii au afirmat că guvernul trebuie să se asigure că angajarea lucrătorilor fără experiență este justificată din punct de vedere economic, mai ales în condițiile în care salariul minim din Marea Britanie este mai ridicat în raport cu câștigurile medii decât în aproape toate celelalte economii dezvoltate.

„Companiile își doresc să le ofere tinerilor oportunități. Însă, prea adesea, aceștia ajung pe piața muncii cu foarte puțină experiență profesională, în timp ce costurile și riscurile asociate angajării lor continuă să crească”, a declarat Shevaun Haviland, director general al Camerei de Comerț Britanice.