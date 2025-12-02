Marea Britanie vrea să limiteze drastic numărul proceselor cu jurați, un drept consfințit încă din 1215 în celebra „Magna Carta”

Marea Britanie va elimina dreptul istoric la un proces cu juriu pentru inculpații din numeroase dosare penale legate de infracțiuni mai puțin grave, într-un efort de a aborda criza tot mai profundă din sistemul judiciar, a declarat marți ministrul Justiției David Lammy, citat de Reuters.

Sistemul judiciar britanic se confruntă cu dificultăți acute, cu zeci de mii de cauze penale blocate în întârzieri și cu închisorile atât de pline încât unii deținuți au fost eliberați înainte de termen pentru a reduce supraaglomerarea, existând chiar cazuri de condamnați eliberați din greșeală.

Guvernul britanic a vehiculat inclusiv posibilitatea castrării chimice a infractorilor sexuali, pentru a-i elibera apoi și face astfel loc în penitenciare.

Criticii planurilor lui Lammy afirmă că anii de neglijență și subfinanțare din partea guvernelor succesive – și nu procesele cu juriu – sunt de vină pentru starea sistemului de justiție penală, cu clădiri de instanțe în stare de degradare și prea puțini judecători și angajați.

Marea Britanie vrea să creeze „instanțe rapide”

Noile măsuri anunțate de Lammy, care este și viceprim-ministru, le vor interzice inculpaților să opteze pentru proces cu juriu în cazurile în care este probabilă o pedeapsă cu închisoarea mai mică de trei ani. Procesul cu juriu va rămâne în vigoare pentru infracțiunile grave, inclusiv omor, viol, tâlhărie și incendiere.

Lammy a declarat că vor fi create noi „instanțe rapide”, în care completul va fi format de către un singur judecător. Ministrul a estimat că aceste procese vor dura cu 20% mai puțin decât un proces cu juriu. El a anunțat totodată că procesele complexe privind fraude și infracțiuni financiare vor deveni, de asemenea, judecate doar de judecători, fără jurați.

„Sunt ferm convins că procesele cu juriu vor rămâne piatra de temelie a sistemului pentru cele mai grave infracțiuni”, a declarat Lammy în parlament. „Ne confruntăm acum cu o situație de urgență în instanțe și trebuie să acționăm”, a subliniat el.

Planurile, care trebuie aprobate de parlament, se vor aplica doar în Anglia și Țara Galilor în condițiile în care Scoția și Irlanda de Nord au propriile sisteme juridice separate.

Guvernul de la Londra spune că aproximativ 78.000 de cauze așteaptă judecata cu juriu în așa-numitele Curți Regale din Anglia și Țara Galilor, iar numărul este așteptat să ajungă la 100.000 până în 2028 – ceea ce înseamnă că victimele vor avea de așteptat mult pentru a obține dreptate.

Unele procese din Londra au termene de începere pentru 2029 sau 2030, experții avertizând că anumite persoane vătămate și martori își abandonează cazurile ca urmare a situației.

Dreptul la un proces cu jurați e consfințit în Marea Britanie din Evul Mediu

Dreptul la proces cu juriu în dreptul englez a fost consacrat prin Magna Carta din 1215. Totuși, peste 90% dintre cauzele penale sunt deja soluționate de așa-zisele Curți de Magistrați, în care judecă un singur magistrat sau un complet de judecători.

Magna Carta (în latină „Marea Cartă”) este un document istoric semnat în 1215 în Anglia, considerat unul dintre primele texte care limitează puterea absolută a unui monarh și pune bazele statului de drept. Ea a limitat autoritatea regelui Ioan Fără de Țară, obligându-l să respecte anumite legi. De asemenea, a afirmat că nimeni nu este deasupra legii, nici măcar regele, și a introdus ideea de „due process” – adică dreptul la un proces corect, fără arestări arbitrare.

„Suntem cu toții mândri de sistemul nostru de justiție, înrădăcinat în Magna Carta. Dar nu trebuie să uităm niciodată că aceasta ne îndeamnă să nu negăm sau să nu întârziem dreptatea”, a declarat Lammy.

Bar Council, organizația care reprezintă avocații pledanți, a afirmat că înlocuirea juriilor cu un magistrat sau un judecător care să judece singur nu reprezintă o soluție.

„Ne-am opus în mod constant propunerilor de a restrânge procesele cu juriu deoarece nu există dovezi că eliminarea lor ar reduce întârzierile, și nici nu a fost explicat cum ar fi finanțat un sistem alternativ”, a spus Barbara Mills, președinta Bar Council.

„Îndemnăm guvernul să reconsidere adoptarea unor schimbări radicale pornind de la falsa presupunere că radical înseamnă eficient.”