„Marea migrație a averilor”. Țara din Europa de Est în care 142.000 de milionari se mută în 2025, în detrimentul Elveției

O țară mai puțin cunoscută din Europa de Est tocmai a fost desemnată centrul cu cea mai rapidă creștere a numărului de milionari din lume, potrivit revistei americane Fortune.

O schimbare istorică se produce în rândul celor mai bogați oameni din lume. Aproximativ 142.000 de milionari intenționează să-și parăsească anul acesta casele de lux din Londra sau Franța, în favoarea unor oportunități mai mari și a stabilității financiare în străinătate, pe fondul conflictelor armate și războaielor comerciale care afectează economia globală.

Acest fenomen este denumit „marea migrație a averilor”. Ca urmare, țări precum Muntenegru, Emiratele Arabe Unite și Malta înregistrează o creștere semnificativă a numărului de milionari pe teritoriul lor, scrie Fortune.

În timp ce țări îndrăgite de multă vreme, precum Elveția, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite (EAU), continuă să atragă persoane înstărite, o țară mai puțin cunoscută din Europa de Est a fost desemnată centrul cu cea mai rapidă creștere a numărului de milionari din lume.

Situată între Marea Adriatică cu apele sale albastre și spectaculoșii Alpii Dinarici, Muntenegru a înregistrat o creștere de 124% a numărului de milionari pe teritoriul său în ultimul deceniu, potrivit raportului Henley privind migrația averilor private 2025.

Ce îi atrage pe milionari

În general, Muntenegru rămâne deosebit de atractiv datorită proximității sale față de Europa și flexibilității fiscale, potrivit lui Dominic Volek, directorul grupului Henley & Partners, o companie britanică de consultanță în domeniul migrației investiționale, cu sediul în Londra. În plus, priveliștile sunt de neegalat.

„Regimul fiscal redus al Muntenegrului, cu impozite pe venit uniforme și fără impozite pe moșteniri sau donații, l-a făcut deosebit de atractiv pentru conservarea averii”, a declarat Volek pentru Fortune.

„Împreună cu litoralul său adriatic, ofertele imobiliare de lux și stilul de viață mediteranean atrăgător, țara a devenit o destinație preferată pentru investitorii motivați de stilul de viață”, a adăgat el.

Un moment istoric pentru migrația milionarilor

Anul viitor se preconizează că va aduce un număr și mai mare de milionari în mișcare: aproximativ 165.000 sunt așteptați să migreze către pășuni mai verzi din întreaga lume, potrivit raportului Henley.

Instabilitatea geopolitică recentă, dificultățile macroeconomice și fragmentarea sociopolitică nu au făcut decât să accelereze dorința celor ultra-bogați de a emigra, a spus Volek. Atât de mult încât unii au început să o numească „marea migrație a averilor”.

„Pe măsură ce marile puteri devin din ce în ce mai direct implicate, investitorii globali iau din ce în ce mai mult în considerare riscul politic în deciziile privind domiciliul și portofoliul”, a spus Volek.

Emiratele Arabe Unite au reușit să atragă în special migranți cu venituri mari, deoarece țara este stabilă din punct de vedere politic și favorabilă afacerilor. De asemenea, această țară are un program Golden Visa, care a contribuit la transformarea sa într-o destinație populară pentru persoanele înstărite. De fapt, se preconizează că Emiratele Arabe Unite va atrage aproximativ 9.800 de milionari în acest an, cel mai mare număr dintre toate țările.

Bogăția migrează din Europa de Vest

În timp ce țări europene precum Muntenegru, Malta și Polonia înregistrează creșteri considerabile ale numărului de milionari, alte părți ale continentului se confruntă cu plecarea cetățenilor bogați.

Anul 2025 este primul din ultimul deceniu când o țară europeană se află în fruntea clasamentului mondial al țărilor cu cel mai mare număr de milionari care pleacă, Marea Britanie ocupând primul loc.

Se estimează că aproximativ 16.500 de milionari vor părăsi Insulele Britanice în acest an, totalizând o valoare de aproximativ 91,8 miliarde de dolari. Acest lucru se traduce printr-o reducere de 9% a populației milionare din Marea Britanie în ultimul deceniu, în parte datorită consecințelor Brexitului, incertitudinii politice și modificărilor fiscale privind persoanele fără domiciliu.

„În ciuda acestui val de plecări, Marea Britanie rămâne o destinație dorită pentru persoanele cu venituri mari, în special pentru americanii dezamăgiți de actuala administrație Trump”, a scris Juerg Steffen, CEO al Henley & Partners, în legătură cu datele din raportul Henley.

„Cu toate acestea, fără o cale de intrare viabilă, țara nu este în măsură să compenseze exodul, ceea ce duce la un dezechilibru crescând între averea care ajunge în țară și cea care pleacă în străinătate”, mai spune el.

Alte puteri europene, printre care Franța, Spania și Germania, prezintă, de asemenea, semne îngrijorătoare de migrație a averilor, a spus Volek. El a explicat că, între 2023 și 2024, a existat o creștere de 114% a cererilor de informații privind opțiuni alternative de rezidență și cetățenie în rândul milionarilor germani.

„Această tendință sugerează o erodare mai amplă a încrederii în rândul elitei bogate din Europa, cu potențiale consecințe pe termen lung pentru stabilitatea financiară și inovarea regională”, conchide el.

