Mareea neagră cauzată de eşuarea a două petroliere ruseşti poluează în continuare plajele şi perturbă sezonul turistic la Marea Neagră

Autorităţile ruse au emis vineri un avertisment cu privire la poluarea de pe plajele popularei staţiuni Anapa de la Marea Neagră înaintea sezonului turistic estival, din cauza deversării de petrol provocate de scufundarea a două petroliere în decembrie anul trecut, relatează News.ro citând AFP.

Agenţia rusă de sănătate Rospotrebnadzor a constatat că „eşantioane de nisip şi apă de mare nu respectau standardele de sănătate şi igienă” în Anapa şi în alte zone din regiunea Krasnodar (sud-vestul ţării), foarte populară pentru vacanţele de vară în Rusia.

Această recomandare ar putea avea consecinţe grave pentru Anapa, care primeşte un număr tot mai mare de turişti, ruşii confruntându-se cu restricţii de călătorie către Uniunea Europeană de la începutul ofensivei din Ucraina. Această staţiune balneară a primit 5,5 milioane de vizitatori anul trecut.

Almost 150 beaches in Anapa, russia and the surrounding area will be closed this year due to pollution caused by oil tankers breaking open and spewing their fuel into the sea.



Anapa was one of the worst vacation destinations on Earth and now it has become even worse. pic.twitter.com/S1IO0uYxX6