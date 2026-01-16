Lidera opoziției din Venezuela anunță că i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, discută cu reporterii în fața Capitoliului SUA, după o întâlnire cu senatorii americani, la Washington, DC, pe 15 ianuarie 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a afirmat joi că i-a „oferit” lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, deși președintele american o ține la distanță de strategia lui pentru Venezuela, scrie AFP.

„I-am oferit președintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace”, le-a spus ea jurnaliștilor la Capitoliu, sediul Congresului american.

Întrebată dacă liderul republican, care râvnește în mod deschis la această distincție, a păstrat medalia, opozanta venezueleană nu a răspuns.

Nobel Peace Center, muzeul situat la Oslo, a subliniat joi, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, că laureații pot dispune după cum doresc de medalia aurită asociată distincției.

Dar Nobel Peace Center a adăugat: „O medalie poate schimba proprietarul, dar nu și titlul de laureat”.

Prânzul dintre Donald Trump și Maria Corina Machado, prezentat de partea americană mai degrabă ca o întâlnire de curtoazie, s-a desfășurat fără accesul presei.

La scurt timp după capturarea liderului autoritar Nicolas Maduro, aflat în detenție acum în Statele Unite, președintele american a considerat că Machado, care a părăsit clandestin Venezuela în decembrie pentru a primi premiul Nobel, nu este calificată să conducă țara.

„Este nevoie de democrație”

Ea a sosit la Casa Albă puțin după ora 12:00 locală (17:00 GMT) și a plecat în jurul orei 14:30.

„I-am asigurat că venezuelenii vor să trăiască liberi, cu demnitate, în dreptate”, a mai spus opozanta. „Pentru asta, este nevoie de democrație”, a adăugat ea.

Donald Trump exclude pentru moment organizarea de alegeri în Venezuela și preferă să „dicteze” până la noi ordine deciziile sale echipei de conducere rămasă la Caracas după capturarea președintelui Maduro de către forțele speciale americane.

Maria Corina Machado „este cu adevărat o voce remarcabilă și curajoasă pentru mulți venezueleni”, a comentat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în timp ce întâlnirea dintre Trump și opozanta venezueleană era încă în desfășurare.

Președintele american a avut miercuri o „lungă conversație” cu președinta interimară a țării din America Latină, Delcy Rodriguez.

Trump a avut doar cuvinte de laudă pentru fosta vicepreședintă, o „persoană formidabilă”, în opinia lui.

Delcy Rodriguez a menționat joi o „reformă parțială” a legii privind petrolul, principala resursă a țării, în contextul în care Washingtonul intenționează să controleze rafinarea și comercializarea țițeiului venezuelean.

Vânzarea de petrol

Forțele americane au confiscat joi dimineață în Caraibe un nou petrolier, aflat sub sancțiuni, al șaselea în câteva săptămâni.

Statele Unite au finalizat, de asemenea, o vânzare de petrol venezuelean, prima de la preluarea controlului asupra sectorului, în valoare de 500 de milioane de dolari.

Pentru a-și atinge scopurile, Donald Trump va trebui să convingă și companiile petroliere multinaționale, dintre care unele sunt prudente sau chiar reticente, să investească masiv în infrastructura Venezuelei, aflată în stare proastă.

Țara dispune de cele mai mari rezerve din lume, potrivit Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), situându-se înaintea Arabiei Saudite și Iranului.

Cu toate acestea, anii de proastă gestionare și corupție au dus la scăderea producției de la un vârf de peste 3 milioane de barili pe zi (bpd) la un minim istoric de aproximativ 350.000 bpd, în 2020. Autoritățile au depus eforturi pentru a redresa situația și a atinge 930.000 bpd în 2025, potrivit OPEC. Producția se ridică în prezent la aproximativ 1,2 milioane bpd, potrivit autorităților de la Caracas.