Marian Neacșu nu e singurul condamnat penal care devine ministru de Interne. S-a întâmplat în Israel, dar acolo a intervenit decisiv Curtea Supremă

PSD l-a propus pe Marian Neacșu, fost secretar general al partidului, pentru funcțiile de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne în guvernul Luca Niculescu. În 2016, el a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a angajat fiica la cabinetul lui parlamentar. Israel a avut un caz comparabil: Aryeh Deri, politician numit în decembrie 2022 vicepremier, ministru de interne și ministru al sănătății în cabinetul lui Benjamin Netanyahu. Curtea Supremă din Israel s-a opus, însă.

Miercuri, la Vila Lac, liderii PSD au decis să-l propună pe Marian Neacșu pentru funcția de ministru de interne în viitorul cabinet Luca Niculescu. El va fi, de asemenea, singurul vicepremier al viitorului guvern.

În 2013, Parchetul General a început să-l ancheteze pentru conflict de interese în urma unei sesizări depuse de Agenția Națională de Integritate. Potrivit procurorilor, în perioada iulie 2009 – decembrie 2012, Neacșu a angajat-o pe fiica lui, Cristina Monica Neacșu, la biroul lui parlamentar. Inițial, politicianul PSD a fost sancționat cu o amendă penală în valoare de 2.000 de lei. În februarie 2016, însă, instanța supremă l-a condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare.

Legea 90/2001 prevede că o persoană condamnată penal nu poate fi membru al guvernului. Însă o decizie a Curții Constituționale din România a stabilit în mai 2017 că interdicția din lege durează doar până la „reabilitarea de drept sau judecătorească”. Ea nu se aplică nici celor amnistiați sau condamnați pentru fapte care între timp au fost dezincriminate.

Între timp, Neacșu a fost reabilitat.

Vicepremier în două guverne

„În cazul la care faceți referire, a domnului Neacșu, cred că e vorba de o persoană reabilitată din punct de vedere juridic, iar reabilitarea șterge absolut toate”, a declarat anul trecut Radu Marinescu, ministru al justiției în guvernul Bolojan, în contextul scandalului „șpaga de supraviețuire” – care a dus în iulie 2025 la demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu.

După condamnarea din 2016, Neacșu a ocupat în continuare funcții la vârful statului român. A fost secretar general al guvernului între 2021 și 2023, în mandatul lui Nicolae Ciucă, și vicepremier între 2023 și 2026, în cabinetele Ciolacu și Bolojan. Este unul dintre autorii moțiunii de cenzură care a dărâmat guvernul Bolojan, alături de Petrișor Peiu (AUR).

Precedentul Deri: instanța supremă din Israel l-a scos din guvern

În Israel a existat un caz care are similitudini. Aryeh Deri, liderul unui partid ultraortodox, a fost condamnat în 1999 pentru mită, fraudă și „abuz de încredere”. A primit trei ani de închisoare, dar a ieșit în 2002, după doar 22 de luni de ispășire a pedepsei.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu (stânga) și Aryeh Deri, președintele partidului Shas, care reprezintă evreii ultraortodocși, mai 2023. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP / Profimedia

Inițial, condamnarea nu l-a împiedicat nici pe el să fie numit, din nou, în funcții de conducere la vârful statului israelian. După alegerile parlamentare din 2015, Aryeh Deri a fost, pe rând, ministru al economiei, ministru pentru dezvoltarea Negevului și Galileei, ministru de interne și ministru al cultelor. Potrivit publicației Times of Israel, Deri a ocupat aceste funcții până în 2021, când partidul lui, Shas, a intrat în opoziție.

În 2022, la zece ani după ce a ieșit de la închisoare, Deri a fost condamnat din nou – de data aceasta pentru evaziune fiscală, primind un an de închisoare cu suspendare și o amendă penală de 180 de mii șekeli (echivalentul a aproape 280.000 de lei). În decembrie 2022 a fost numit ministru de Interne, ministru al Sănătății și vicepremier în actualul cabinet Netanyahu.

Pe 18 ianuarie 2023, însă, Curtea Supremă a Israelului a decis că politicianul ultraortodox nu poate ocupa o funcție de ministru din cauza ultimei condamnări, iar Deri a fost demis câteva zile mai târziu.

Există totuși diferențe importante între cele două cazuri. Politicianul israelian a fost condamnat de două ori, iar mita din primul dosar a fost luată când ocupa funcția de ministru de interne. În plus, el a stat aproape doi ani la închisoare. În schimb, Neacșu a fost condamnat cu suspendare pentru o singură faptă, comisă ca deputat și fără legătură cu Ministerul de Interne.