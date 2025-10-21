Marile bănci americane cer Argentinei garanții de miliarde de dolari pentru a-i acorda împrumutul promis de Trump

Un grup de bănci americane, printre care JPMorgan Chase, Bank of America și Goldman Sachs, ezită să acorde Argentinei un împrumut de 20 de miliarde de dolari fără garanții directe sau angajamente juridice din partea guvernului american că va rambursa suma în cazul în care guvernul de la Buenos Aires nu o va putea face, a relatat luni The Wall Street Journal, citat de Reuters.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat săptămâna trecută că departamentul său colaborează cu bănci și fonduri de investiții pentru a crea un mecanism de finanțare de 20 de miliarde de dolari destinat investițiilor în datoria suverană a țării conduse de ultraliberalul Javier Milei, un aliat al președintelui american Donald Trump.

Însă WSJ relatează că bancherii așteaptă îndrumări din partea Departamentului Trezoreriei privind garanțiile pe care Argentina ar putea să le ofere sau dacă Washingtonul intenționează să susțină mecanismul prin propriile fonduri.

Băncile americane insistă pentru garanții ca să împrumute Argentina cu dolari

Potrivit WSJ, acest mecanism de împrumut nu a fost încă finalizat și ar putea să nu se concretizeze dacă problema garanțiilor solicitate de bănci nu este rezolvată.

„Discuțiile privind acest mecanism sunt în desfășurare și așteptăm să oferim mai multe detalii odată ce aceste negocieri vor fi încheiate”, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei SUA pentru Reuters.

Goldman Sachs a refuzat să comenteze, în timp ce JPMorgan Chase, Bank of America și Citigroup nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.

Banca Centrală a Argentinei a anunțat luni că a semnat un acord cu Departamentul Trezoreriei SUA pentru stabilizarea cursului de schimb în valoare de 20 de miliarde de dolari, ceea ce ridică sprijinul total al SUA pentru a treia economie ca mărime din America Latină la 40 de miliarde de dolari. Trezoreria americană a cumpărat, de asemenea, pesos argentinieni pe piața deschisă.

Un sprijin financiar condiționat al SUA pentru Argentina

Aceste mecanisme de sprijin din partea SUA ridică și posibilitatea unui conflict între Fondul Monetar Internațional și Departamentul Trezoreriei, deoarece oficiali ai FMI sunt îngrijorați că administrația Trump ar putea presa Argentina să acorde prioritate datoriilor către SUA în detrimentul împrumuturilor substanțiale acordate de Fond, potrivit raportului WSJ.

Donald Trump a declarat săptămâna trecută că sprijinul SUA pentru Argentina depinde de succesul partidului președintelui Javier Milei în alegerile legislative din 26 octombrie, liderul de la Casa Albă afirmând că „nu ne vom pierde timpul [cu Argentina]” dacă partidul lui Milei nu va câștiga.

„Sunt de partea acestui om pentru că filosofia lui este corectă și ar putea câștiga”, a declarat Trump înaintea unui prânz la Casa Albă cu Milei și membrii cabinetului său.

„S-ar putea să nu câștige, dar eu cred că va câștiga. Și dacă va câștiga, vom rămâne alături de el. Dacă nu va câștiga, vom pleca”, a spus Trump.