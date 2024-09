Marile corporații ale lumii bat în retragere față de obiectivele „verzi”

În condițiile realităților economice și sub presiunea investitorilor care își văd amenințate randamentele pe termen lung, multe companii internaționale descoperă că ambițiile de reducere a emisiilor de carbon sunt greu de atins.

„În acest an, liderii de corporații într-o serie de sectoare au luat la cunoștință că nu pot îndeplini propriile obiective de emisii de gaze cu efect de seră”, scrie Financial Times, adăugând că mari companii precum Unilever, Bank of America și Shell și-au abandonat sau au ratat țintele de tăiere a emisiilor, după cum au întârziat să-și diminueze legăturile cu cele mai poluante sectoare. Alte corporații pur și simplu au trecut peste promisiunile lor în această direcție.

Majoritatea companiilor au justificat eșecul prin factori politici sau de reglementare în afara controlului lor. Aici sunt incluse absența unor standarde clare de reglementare, un sprijin guvernamental insuficient și întârzieri în implementarea unor noi tehnologii.

FOTO: Alphaspirit | Dreamstime.com