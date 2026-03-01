Marile puteri europene, mesaj amenințător pentru Teheran: „Ne vom apăra interesele și pe cele ale aliaților”

Germania, Franța și Marea Britanie s-au declarat pregătite pentru „acțiuni defensive necesare și proporționale” în fața ripostelor iraniene cu scopul de „a distruge de la sursă” capacitățile militare ale Teheranului, scrie AFP.

„Vom lua măsuri pentru a ne apăra interesele și cele ale aliaților noștri din regiune”, eventual prin împiedicarea Iranului de a-și lansa rachetele și dronele, a avertizat grupul E3, care reunește cele mai mari puteri europene, într-o declarație comună.

Liderii europeni se declară „consternați” de atacurile „orbești și disproporționate” ale Iranului care au atins țări din Orientu Mijlociu neimplicate în operațiunea militară lansată de SUA și Israel.

„Atacurile au țintit aliați apropiați și amenință personalul nostru militar și civili în întreaga regiune”, se spune în comunicat.

Berlin, Londra și Paris vor discuta aceste măsuri defensive cu Statele Unite și aliații lor din regiune.

Duminică, Washingtonu a anunțat primele pierderi suferite de armata americană în operațiunea care a dus la moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei: trei morți și cinci răniți grav.

Iranul nu-și fixează „nicio limită” în dreptul său de a se apăra, a declarat duminică ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, într-o intervenție pentru postul american ABC. „Ce fac Statele Unite este un act de agresiune. Ce facem noi este să ne apărăm. Este foarte diferit”, a adăugat diplomatul.