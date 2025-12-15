Marile schimbări pregătite pentru mașini de Comisia Europeană

După mai multe serii de întâlniri și negocieri, după o amânare cu o săptămână a anunțului final, Comisia Europeană va face publice marți, 16 decembrie, deciziile strategice luate pentru a salva industria auto.

Europa va avea o nouă „foaie de parcurs” în materie de autovehicule, combustibili și stimulente, odată cu decizia finală luată de Comisia Europeană. Ursula von der Leyen și alți membri ai comisiei au pus cap la cap propunerile și protestele țărilor membre și pe cele ale reprezentanților industriei auto și au pregătit o listă de măsuri pe care le vor implementa în perioada următoare.

Citește continuarea pe Profit.ro.