Marinari-spioni se urcă pe flota fantomă a Rusiei chiar când navele ies din port. Sarcina lor e legată de război

Cadre rusești care au legături cu serviciile militare și de securitate ale Moscovei au desfășurat activități de spionaj în apele europene, lucrând în secret pe nave care transportau petrol rusesc, au declarat pentru CNN surse din serviciile de informații occidentale și ucrainene.

Din 2022, când a început invazia în Ucraina, Moscova a dezvoltat o „flotă fantomă” formată din sute de tancuri petroliere.

Aceste nave transportă petrolul rusesc din porturile sale din Marea Baltică și Marea Neagră, în ciuda sancțiunilor occidentale, generând sute de milioane de dolari pe an pentru bugetul Kremlinului.

Singurii ruși de la bord, angajați chiar înainte să plece nava

În ultimele luni, unele dintre aceste nave – adesea înregistrate în țări fără legătură cu Rusia – au angajat noi membri ai echipajului cu puțin timp înainte de a părăsi portul, potrivit serviciilor de informații ucrainene.

Televiziunea americană spune a văzut două liste de echipaj pentru astfel de nave, în care personalul este în majoritate non-rus, dar documentele conțin și două nume rusești, precum și detaliile pașapoartelor lor rusești, în partea de jos a listei.

Adăugarea de ruși cu experiență în domeniul securității la echipajele flotei ascunse provoacă îngrijorare în capitalele europene, deoarece ilustrează cât de îndrăznețe au devenit tacticile Kremlinului.

Din discuții cu mai multe surse din serviciile de informații, CNN a stabilit că mai mulți dintre acești bărbați sunt angajați de o companie rusă secretă numită Moran Security. Unii dintre ei sunt mercenari care au lucrat anterior pentru contractori militari privați ruși, precum cunoscutul grup Wagner, potrivit surselor televiziunii citate.

Moran este o firmă privată de securitate cu legături cu armata și serviciile secrete ruse, au declarat surse occidentale din domeniul informațiilor.

Firma a fost sancționată de Trezoreria SUA în 2024 pentru furnizarea de „servicii de securitate armată” întreprinderilor de stat ruse, cu scopul de a „intensifica presiunea asupra Rusiei pentru războiul său crud și neprovocat împotriva Ucrainei”.

Oamenii firmei Moran a fost plasat pe mai multe petroliere din flota fantomă a Rusiei și adesea aceștia sunt singurii ruși de la bord, potrivit surselor de informații ucrainene și occidentale.

Ce fac oamenii puși de Moscova pe navele flotei fantomă

Serviciile de informații ucrainene au spus că au observat introducerea acestor supraveghetori pe navele flotei fantomă în urmă cu aproximativ șase luni.

O sursă de informații occidentală a adăugat că, cel puțin într-un caz, un agent Moran a fotografiat instalații militare europene de pe una dintre navele flotei fantomă.

Rușii de la bord au, de asemenea, sarcina de a-i supraveghea pe căpitanii navelor, deoarece majoritatea dintre aceștia nu sunt cetățeni ruși, potrivit lui Oleksandr Stakhnevych, de la Serviciul de Informații Externe al Ucrainei.

O sursă din serviciile de informații occidentale a confirmat această evaluare, afirmând că „în cazul Moran, aceștia nu sunt implicați în conflicte directe. Ei se asigură că cei pe care i-au contractat acționează în conformitate cu interesele Kremlinului”.

„Toată lumea știe, dar e greu de dovedit”

Prezența și activitățile rușilor la bordul acestor nave sunt o preocupare tot mai mare pentru serviciile de securitate europene, având în vedere numărul de nave din flota fantomă care navighează în apropierea coastelor continentului și potențialul de spionaj.

Oficialii din domeniul securității spun că plasarea de oameni înarmați cu experiență militară pe aceste nave este încă un instrument în arsenalul Kremlinului de tehnici de război hibrid menite să provoace perturbări în Europa. Surse din serviciile de informații au declarat, de asemenea, pentru CNN că acești oameni s-au angajat în acțiuni de sabotaj, dar nu au furnizat detalii suplimentare.

„Prezența grupurilor armate private la bordul navelor flotei fantomă este un caz clasic de negare plauzibilă”, a declarat pentru CNN Jacob Kaarsbo, un fost oficial al serviciilor de informații daneze.

„Toată lumea care are măcar o vagă idee știe că acești oameni primesc ordine de la statul rus, dar este greu de dovedit”, a adăugat el.

Foto: Igor Kardasov | Dreamstime.com