Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Fosta actriță din grupul Vouă se lupta de ceva vreme cu probleme de sănătate

Marinela Chelaru, fosta actrița din grupul Vouă, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunțat prezentatorul de televiziune Cristi Brancu, care a colaborat cu actrița la mai multe emisiuni.

„Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, Marinela Chelaru!”, a scris sâmbătă dimineață Cristi Brancu, pe pagina sa de Facebook.

Decesul actriței a fost anunțat și de Daniela Scoica, o producătoare TV, bună prietenă cu actrița, într-o postare pe Facebook, preluată de Cancan.

Marinela Chelaru, cunoscută și pentru programele de Revelion, se retrăsese din lumea teatrului și a filmului din cauza problemelor de sănătate. Actrița suferise în ultimii ani patru accidente vasculare cerebrale și fusese supusă unei operații de cord, potrivit ziarul Adevărul.

Într-un interviu acordat în ianuarie 2024 Cancan, actrița mărturisea că trăiește cu o pensie de 1.700 de lei, iar cei mai mulți bani se duceau pe medicamente.

„Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoare și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine. Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie”, spunea actrița.

„Am ieșit cu 1.400 lei pensie. Ne-au mai dat 300, acum am 1.700. Dar medicamentele costă 4000. Și nu sunt toate compensate. Dacă nu era soțul, era nasol. Dar ce să fac, să mă duc să mă milogesc? Niciodată!”, mai mărturisea actrița.

A devenit cunoscută cu grupul Vouă

Marinela Chelaru a devenit cunoscută și cu groupul Vouă, având mai multe apariții în emisiunile de divertisment.

Actorul Adrian Fetecău povestea, într-un interviu acordat Click, cum a ajuns actrița în grupul Vouă.

„Când am făcut varianta a doua a grupului, în 1995, împreună cu Radu Gabriel, Gigi Ifrim, Vizante și Ionuț Ciocea, aveam nevoie și de două reprezentante feminine, de două actrițe talentate. Gabriel ne-a făcut propunerea Mariei Buză, dar tot el adus-o și pe Marinela Chelaru, după ce o văzuse jucând genial în câteva spectacole de comedie”, a povestit actorul, într-un interviu acordat în februarie.