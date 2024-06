Mărturia dintr-o comisie de vot din sectorul 2: „Ceva cumplit”

O membră în comisia de vot de la o secție de votare din Sectorul 2 al Capitalei, unde Rareş Hopincă (candidatul Alianţei electorale PSD – PNL) e favorit să câștige funcţia de primar, potrivit rezultatelor parţiale prezentate luni de Autoritatea Electorală Permanentă, a semnalat redacției HotNews mai multe nereguli în procesul de votare. „Președinta comisiei de vot s-a purtat mizerabil, iar operatorul de tabletă și-a dat demisia”, susține femeia.

O membră a unei secții de vot din Sectorul 2, zona piața Muncii, a descris mai multe probleme în procesul de votare. Asta după ce HotNews a scris că președinții mai multor secții de votare din sectoarele 2, 3 și 6 stau de dimineață, în căldură, pentru a preda sacii cu voturi și tabletele de la alegeri. Mai mult, există secții de votare în care nu s-au putut închide procesele verbale din cauza unor nereguli.

„Tocmai ce am venit de la secția de votare 319, din Sectorul 2 al Bucureștiului, Șoseaua Mihai Bravu, 169. Merg de foarte mulți ani la votare, încă din anii ‘90. Dar ce s-a întâmplat la alegerile pentru primarul general, pentru primarii de sector, pentru europarlamentare, de acum, nu s-a mai întâmplat niciodată”, susține femeia.

Continuă: „În primul rând, președinta comisiei și adjuncta sa nu au fost pregătite și s-au purtat mizerabil cu noi în secția de votare pe tot parcursul zilei de ieri, dar și pe parcursul nopții. Ne-a jignit tot timpul, a țipat la noi. Iar persoana care a fost la tabletă (n.r. operatorul de tabletă) pur și simplu nu a validat un număr de 50 de buletine de vot.

Dimineață, la ora 8, el a zis că este depășit de situație și că-și dă demisia. A fost chemat un locțiitor în locul dânsului la tabletă, care s-a prezentat în jumătate de oră, și care a confirmat că nu au fost validate zecile de buletine de vot și că nu putem să transmitem procesele verbale”, a mărturisit femeia.

„A fost ceva cumplit, un haos, nu mai vreau să am această experiență niciodată. Nu voi mai fi niciodată într-o comisie la votare. Prin ce am trecut acum și cum am fost jigniți de președinta comisiei… nu am crezut că poate să existe așa ceva ”, a mai transmis femeia.

„Pe lângă faptul că în secție a fost o căldură infernală, n-am avut aer condiționat și li s-a făcut rău oamenilor. Mi s-a părut o totală bătaie de joc”, conchide membra comisiei.

Primarul Sectorului 2: „Peste 100 de secții sunt cu probleme”

Contactat anterior de HotNews.ro, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat că problema este cu secțiile de votare unde președinții nu au reușit să închidă procesele verbale din cauza unor nereguli și au venit cu sacii de voturi la Biroul Electoral de Sector, ca să rezolve situația.

„Este o problemă mare pentru că peste 100 de secții sunt cu probleme, în sensul că nu au reușit să încheie procesele verbale la secția de votare și ele trebuie făcute la Biroul Electoral de Sector, ceea ce a creat o problemă neanticipată. Nu am putut să anticipăm că peste jumătate din secții vor avea probleme la încheierea proceselor verbale. Facem tot ce putem ca să facem situația mai ușoară, le dăm apă, ce au nevoie”, a transmis Mihaiu.