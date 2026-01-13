Mărturie din mijlocul protestelor sângeroase de pe străzile din Teheran: Atât bogații, cât și săracii sunt „flămânzi și furioși”

Ciocniri în Mashhad, între protestatari și forțele de ordine, în nord-estul Iranului. Captură video realizată din imagini publicate pe rețelele sociale pe 10 ianuarie 2026. Imagine ilustrativă. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Protestele împotriva regimului din capitala iraniană Teheran au divizat orașul în ultimele zile, a declarat marți un locuitor pentru CNN, care a precizat că unii oameni fug din mijlocul tulburărilor sângeroase, în timp ce alții se grăbesc acasă după serviciu pentru a se schimba înainte de a ieși în stradă.

Acest rezident, care a cerut protecția anonimatului din motive de securitate, a precizat pentru postul american de televiune că „ziua este straniu de liniștită” înainte ca protestele să reînceapă noaptea.

„Dacă vorbești cu oamenii care lucrează în cafenele, ei îți vor spune că își termină tura la ora șase, apoi se duc acasă, se schimbă și ies în stradă”, a spus acesta.

Chiar dacă protestele au devenit mai puțin intense, începând din weekend, situația din oraș rămâne gravă, a spus el, adăugând că unele spitale lucrează la capacitate maximă, iar cimitirele refuză să mai efectueze înmormântări din cauza supraaglomerării.

„Primele două nopți de proteste mari – joi și vineri – au fost uriașe”, a spus locuitorul. „Au ieșit oameni de toate vârstele – tineri cu părinții lor, din toate categoriile sociale, din toate părțile orașului.”

„Sâmbătă a devenit foarte, foarte violent, și atunci mulți oameni au fost văzuți plecând acasă și au încetat să mai iasă”, a spus rezidentul.

„Viața este prea scumpă”

Sătui de status quo-ul regimului, unii oameni participă singuri la protestele antiguvernamentale, astfel încât să poată fugi mai ușor de autorități fără să se teamă pentru siguranța prietenilor sau a membrilor familiei, a mai povestit persoana din Teheran.

„Sunt oameni care sunt înarmați cu cuțite și alte tipuri de arme”, conform rezidentului.

Demonstrațiile par să aibă un anumit nivel de coordonare, a precizat el, iar „în prima linie a protestelor se află organizatori și lideri care coordonează locațiile, orele de începere, modul de blocare a drumurilor și par să conducă unele dintre actele de vandalism și violență”.

Între timp, alți protestatari se întreabă dacă violența este alimentată chiar de regimul iranian sau de puteri străine, a adăugat locuitorul.

Dar majoritatea oamenilor sunt pur și simplu sătui de situația internă din Iran, a arătat el.

„Situația este cu adevărat gravă; oamenii sunt flămânzi și furioși. Viața este prea scumpă pentru cei bogați, darămite pentru cei săraci și din clasele sociale inferioare”, a adăugat acest rezident.

Republica Islamică se confruntă de mai bine de două săptămâni cu una dintre cele mai importante mişcări de protest de la proclamarea ei, în 1979. Dar, în ciuda valului masiv de proteste și a presiunii externe din partea președintelui american Donald Trump, nu există semne ale unor dezertări în rândul elitei de securitate a Iranului. Deși slăbit, regimul rezistă încă, a remarcat marți agenția de presă Reuters.

Aproximativ 2.000 de oameni, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost uciși în protestele din Iran, a declarat marți, pentru aceeași agenție de presă, un oficial iranian, fiind pentru prima dată când autoritățile recunosc numărul mare de victime cauzate de represiunea intensă declanșată de regimul de la Teheran.

Protestele, care au început la Teheran pe 28 decembrie, au fost declanșate inițial de prăbușirea monedei iraniene – rialul – și s-au transformat repede în demonstrații anti-regim la nivel național, oamenii fiind revoltați și de restricțiile sociale și politice impuse de guvern.