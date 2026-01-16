Ce imagini sunt difuzate în aceste momente la televiziunea din Iran. „Am făcut ceva atât de prostesc”

Femei iraniene care țin portrete ale liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul funeraliilor unor membri ai forțelor de securitate uciși în recentele proteste din Teheran, pe 14 ianuarie 2026. FOTO: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a condus personal interogatorii ale protestatarilor arestați, în fața camerelor de filmat de la televiziunea de stat, stârnind temerile activiștilor pentru drepturile omului cu privire la posibilitatea unor „mărturii forțate” înscenate cu scopul de a insufla frica în țară, scrie AFP.

În imaginile difuzate pe parcursul zilei joi, Gholamhossein Mohseni Ejei apare stând jos, înconjurat de alți oficiali, sub portretele liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini.

În fața lor stă o femeie așezată pe scaun, cu fața blurată, purtând un voal negru și o jachetă roșie. Este acuzată că a aruncat bucăți de beton spre forțele de securitate de pe acoperișul unei clădiri din Teheran.

„Nu știu ce s-a întâmplat, de ce am făcut ceva atât de prostesc”, a spus ea, printre suspine.

Activiștii spun că mărturiile sunt „obținute sub constrângere și tortură”

Televiziunea de stat a difuzat zeci de secvențe similare în ultimele zile, spun organizațiile neguvernamentale, cu interogatorii ale protestatarilor făcute chiar de șeful sistemului judiciar. Toți par să își recunoască vina, fără să se opună acuzațiilor care le sunt aduse.

Televiziunea de stat „a început să difuzeze mărturii forțate ale protestatarilor la câteva zile după începerea protestelor”, izbucnite în 28 decembrie, a declarat Iran Human Rights (IRH), organizație neguvernamentală cu sediul în Norvegia.

„Răspândirea confesiunilor obținute sub constrângere și tortură, înainte de orice procedură judiciară, este contrară prezumției de nevinovăție”, a mai spus ONG-ul.

Potrivit IRH, de la începutul protestelor au murit cel puțin 3.428 de persoane și au fost arestate aproximativ 10.000.

„Am făcut ceva pentru care nici măcar nu mă pot ierta”

Miercuri, în timpul unei vizite de cinci ore la o închisoare din Teheran, Gholamhossein Mohseni Ejei a promis procese „rapide” și „publice” pentru protestatarii arestați.

Acolo a fost văzut într-o cameră în timp ce îl interoga pe un bărbat în haine gri, de penitenciar, care răspundea cu capul plecat acuzațiilor de posesie de cocktailuri Molotov.

Într-un alt videoclip, potrivit agenției de știri specializate în situația drepturilor omului din Iran, HRANA, două adolescente arestate în orașul Isfahan sunt văzute „mărturisind” că au fost plătite pentru a protesta.

Într-o altă secvență, o femeie recunoaște că i-a trimis un mesaj premierului israelian Benjamin Netanyahu.

„Am făcut ceva pentru care nici măcar nu mă pot ierta. Am trimis un mesaj…”, a spus ea.

„Cui?”, a insistat Ejei.

„Nici măcar nu-i pot pronunța numele. Cel mai rău individ din Israel”, a răspuns acuzata.

„Ea i-a trimis mesaje lui Netanyahu”, a intervenit un alt oficial.

Vizat de sancțiunile Occidentului

Gholamhossein Mohseni Ejei, vizat de sancțiuni din partea SUA și UE, fost ministru de intelligence, este o figură religioasă ultraconservatoare care și-a făcut o carieră în inima puterii.

United Against Nuclear Iran, ONG cu sediul în SUA, l-a descris în 2024 drept un „executat nemilos al Republicii Islamice, fără niciun respect pentru drepturile omului”.

Grupurile de opoziție l-au acuzat că a fost implicat în execuțiile în masă ale deținuților politici în 1988.

Conform organizației Reporteri Fără Frontiere, care a spus și că în 2024 l-a mușcat pe un jurnalist de umăr în timpul unei dezbateri, Ejei are „sânge pe mâini”.