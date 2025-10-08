Mașină luată de viitură în Constanța. O persoană, blocată pe capotă

O mașină a fost luată de viitură între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, județul Constanța, vizat de cod roșu de ploi abundente. Potrivit ISU Constanța, o persoană a rămas blocată pe capota autoturismului.

Autoritățile intervin inclusiv cu o barcă pneumatică, potrivit Ziua de Constanța.

Echipele primăriei municipiului Constanța intervin în continuare, iar ieşirea autobuzelor pe traseu a fost suspendată temporar.

„Echipele Primăriei Constanţa, RAJA şi Polaris M Holding au fost pe teren toată noaptea, intervenind pentru a gestiona efectele ploilor torenţiale. Intervenţiile continuă şi în această dimineaţă”, au transmis oficialii Primăriei Constanţa, citați de News.ro.

La ora 6.00, ca măsură preventivă, s-a dispus suspendarea temporară a ieşirii autobuzelor pe trasee, pentru a nu îngreuna intervenţiile echipelor din teren.

Dispecerate pentru sesizări şi urgenţe:

Primăria Constanţa: 0241 550 055

Poliţia Locală: 0241 484 205 / 0341 922

Serviciul Protecţie Civilă: 0737 552 271