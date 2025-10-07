Mașini de lux, furate din Italia și Spania și revândute în Dubai. Rețeaua provenea din Europa de Est și era alcătuită inclusiv de români

Polițiștii italieni, spanioli și belgieni au destructurat o rețea criminală din Europa de Est acuzată de furtul de mașini de lux și traficul acestora către Dubai pentru revânzare, au anunțat marți autoritățile din Italia și din UE, potrivit Reuters.

Banda „vâna” mașinile în stațiuni de vacanță precum Forte dei Marmi și Cortina, din Italia, și Marbella, din Spania. Vehiculelor le erau montate dispozitive de urmărire, ceea ce le permitea hoților să acționeze ulterior, a transmis poliția italiană într-un comunicat.

Mașinile – în majoritate modele Range Rover, Lexus și Toyota – erau apoi conduse în Belgia, unde numerele de șasiu erau modificate și se adăugau plăcuțe de înmatriculare false sau clonate, pentru ca apoi să fie transportate din portul Anvers, au adăugat polițiștii italieni.

Ofițerii au confiscat patru mașini furate, kituri pentru clonarea cheilor de mașină, dispozitive de bruiaj și alte echipamente utilizate pentru a deschide mașinile, a neutraliza sistemele de alarmă și GPS-urile și a demonta transponderele de securitate, pentru a împiedica urmărirea ulterioară a vehiculelor furate.

Eurojust și Europol, agențiile de cooperare judiciară și polițienească ale UE, au contribuit la anchetarea furturilor a peste 100 de mașini de lux, în valoare totală de cel puțin 3 milioane de euro (3,5 milioane de dolari), de la începutul anului 2024.

Operațiunea de marți a vizat 24 de suspecți, majoritatea din Republica Moldova, dar și din Rusia, România și Ucraina, șase dintre ei fiind reținuți și trei plasați în arest la domiciliu, au mai anunțat carabinierii italieni, care au condus anchetele.