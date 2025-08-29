Mașinile lui Musk au pierdut avansul în Europa în fața rivalilor chinezi. Ce arată ultimele date

Vânzările Tesla s-au înjumătățit, în luna iulie, în Europa, arată datele CNN. În acest timp, cumpărătorii au migrat către rivalul chinez BYD, care oferă mai multe avantaje la un preț mai mic, subliniază sursa citată.

Producătorul de automobile deținut de Elon Musk a vândut 6.600 de modele în UE în luna iulie, o scădere de 42,4% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Per total, în primele șapte luni ale anului 2025, Tesla a vândut aproximativ 77.000 de mașini în UE, în scădere față de cele 137.000 vândute în aceeași perioadă din 2024.

Mașini Tesla Model 3 Foto: Profimedia

În acest timp, BYD, producătorul chinez care oferă mașini electrice și hibride plug-in la prețuri mult mai mici, își consolidează prezența în Europa.

Câte mașini au vândut cei de la BYD față de Tesla

Firma de cercetare Jato Dynamics a fost prima care a raportat că BYD a depășit vânzările Tesla în Europa în luna aprilie.

Vânzările au crescut cu 206,4% în iulie, față de cifrele din 2024.

Mașini BYD la un show auto din Indonesia Foto: Profimedia

Cele 9.698 de modele vândute în iulie arată că, în acest moment, BYD depășește Tesla la vânzări.

O analiză mai largă, care include Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), precum Norvegia, Danemarca și Suedia, arată o scădere similară a vânzărilor Tesla, alături de o creștere de 225% pentru BYD în iulie.

Care sunt cauzele declinului Tesla în Europa?

Vânzările Tesla au început să scadă din momentul în care Elon Musk a decăzut în ochii europenilor, scrie CNN.

Implicarea acestuia în politică, prin finanțarea campaniei lui Donald Trump și sustinerea publică pentru mai multe partide extremiste din Europa, au cauzat un declin în imaginea patronului Tesla.

Acest lucru este demonstrat de mai multe sondaje, care indică o scădere a încrederii consumatorilor în Tesla din cauza comportamentului lui Musk.

Un sondaj realizat în ianuarie de Electrifying.com a arătat că, 60% dintre persoanele care au răspuns au declarat că evită activ să cumpere o Tesla din cauza comportamentului lui Musk.

În plus, peste 70% dintre britanici și germani aveau o părere nefavorabilă despre CEO-ul Tesla în ianuarie, în urma intervențiilor sale politice.

BYD, avans tehnologic și ofertă diversificată

În plus, față de Tesla, mașinile celor de la BYD au și mai multe avantaje tehnologice.

De exemplu, producătorul de automobile BYD a dezvăluit o inovație majoră în tehnologia de încărcare a bateriilor, care adaugă aproximativ 400 de km autonomie în cinci minute, amintește CNN. Spre comparație, bateria de la Tesla se încarcă în 15 minute, ce adaugă o autonomie de aproximativ 320 km.

Pe lângă încărcarea rapidă, sistemul „God’s Eye” al BYD, un rival pentru tehnologia de conducere autonomă completă a Tesla, a fost lansat în februarie fără costuri suplimentare la achiziție pentru majoritatea modelelor sale.

BYD are, de asemenea, un avantaj față de Tesla prin gama sa diversificată de vehicule electrice și hibride, în timp ce Tesla produce exclusiv vehicule electrice.

Acest lucru a ajutat BYD să crească pe piața europeanpă, unde vânzările de autoturisme electrice au încetinit totuși în ultimii ani, din cauza reducerii de stimulente pentru trecerea la vehicule electrice.