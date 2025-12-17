Câștigător finala MasterChef 2025. Cine este marea câștigătoare a confruntării culinare de la Pro TV

Cosmina Boboc a reuşit să-i impresioneze pe cei trei jurați de la MasterChef, adjudecându-şi marele premiu în valoare de 75.000 de euro şi titlul de MasterChef România 2025. Marea finală a show-ului culinar a fost difuzată marți seară la Pro TV.

Câștigătorul MasterChef România 2025 a fost ales. Cosmina Boboc și-a adjudecat în final premiul cel mare, de 75.000 de euro, și trofeul mult râvnit de MasterChef. „Nu credeam vreodată că o să ajung aici. Nu îmi imaginam vreodată că voi ajunge chiar până în finală. Vă mulțumesc tuturor”, a transmis câștigătoarea, potrivit ProTV.ro.

Finala MasterChef România, sezonul 10

Sezonul cu numărul 10 al concursului culinar MasterChef România, difuzat de Pro TV, și-a desemnat marți seară marele câștigător.

Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc și Florentin Drăgoiu au fost cei trei finaliști care au luptat în marea finală pentru trofeul MasterChef și premiul de 75.000 de euro.

După ce i-au testat din plin pe cei trei concurenți, la final cei trei jurați – chefii Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu – au decis marele câștigător al acestui sezon.

Iar aceasta a fost Cosmina Boboc.