Măsura luată de IPJ Galați în cazul polițistului care l-a lăsat fără permis pe pompierul care mergea la incendiu

Atât polițistul, cât și pompierul voluntar mergeau la același incendiu, în comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi. Poliţistul l-a amendat pe pompier cu peste 3.000 de lei și i-a reținut permisul de conducere, pe motiv că nu i-a dat prioritate.

IPJ Galați a anunțat că poliţistul care l-a amendat cu peste 3.000 de lei pe un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenţie la un incendiu, este cercetat disciplinar.

„Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi a analizat circumstanţele situaţiei în care un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenţie, a fost sancţionat contravenţional. Pentru clarificarea tuturor aspectelor, au fost dispuse verificări interne. În urma primelor verificări efectuate, prin raportare la principiile, etica şi deontologia profesiei de poliţist, conducerea instituţiei a dispus declanşarea cercetării disciplinare prealabile faţă de poliţistul în cauză”, au transmis duminică reprezentanţii IPJ Galaţi.

De asemenea, conducerea IPJ a adăugat că „regretă contextul creat şi reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională şi cooperare instituţională, în interesul cetăţenilor”.

Trimis să stingă incendiul, tras pe dreapta de un polițist

Cazul a avut loc pe 3 februarie, în comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi. Ambele maşini, autospeciala SVSU Drăguşeni şi poliţia, mergeau în acelaşi loc, la un incendiu care izbucnise la o casă din satul Căuești.

La jumătatea drumului, mașină de pompieri a fost ajunsă din urmă de un echipaj al poliției locale. Drumul era îngust, iar pompierul de la volan nu a putut să facă loc poliţiştilor, potrivit presei locale.

În acel moment, polițistul l-a sancționat pe șofer pentru că nu a acordat prioritate echipajului și a folosit girofarul și sirena care nu erau autorizate.

„La data de 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Rădeşti, care se deplasa la un eveniment în satul Căueşti, a depistat în trafic, pe DJ251J, un autoturism condus de un bărbat, de 56 de ani, din localitatea Drăguşeni, care circula dinspre localitatea Fundeanu către Căueşti”, a transmis IPJ Galați.

IPJ a mai spus că șoferul „nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanţă din 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă”.

Astfel, bărbatul de 56 de ani a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 3.037,5 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.