Măsuri fiscale 2025: „Vor afecta grav mediul de afaceri”. Contabilii din România cer revizuirea proiectului de lege și spun care sunt cele mai controversate prevederi

Patronatul Antreprenorilor Contabili din România (PACR) solicită revizuirea proiectului de lege pus recent în transparență de Ministerul Finanțelor, precizând că o parte dintre măsurile incluse în acest document, precum majorarea capitalului minim la 8.000 lei, suprataxarea profesiilor liberale, eliminarea eșalonării simplificate a datoriilor fiscale sau conversia forțată a împrumuturilor asociaților în capital social, riscă să împingă România spre proceduri de infringement european și să afecteze grav mediul de afaceri.

Citiți mai mult pe StartupCafe.ro.

Sursă foto: Dreamstime.com