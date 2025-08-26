Măsurile Guvernului Bolojan riscă să arunce România în recesiune, spun patronatele din construcții / Cuvântul de pe buzele muncitorilor români din străinătate

Sistarea finanțărilor din fonduri publice pentru lucrările de construcții riscă să arunce România în recesiune, în condițiile în care acest sector reprezintă 8% din PIB-ul țării. Firmele mici și medii nu vor supraviețui, marea lor majoritate fiind cu capital românesc, iar între 50.000 și 100.000 de oameni își vor pierde locurile de muncă, spun reprezentanții Federației Patronatelor Societăților din Construcții.

Una dintre măsurile Guvernului Bolojan prevede sistarea proiectelor de infrastructură aflate în faze incipiente.

„Guvernul nu a făcut o evaluare a efectelor ordonanței, ce economii se fac la buget. Nu am primit o listă cu proiectele prioritare. Din calculele noastre, la prima vedere se pare că vom avea o amputare la jumătate din sume. Ar însemna ca, în 2026 în loc de 8% din PIB să asigurăm 6% din PIB. Strategia Guvernului este să compenseze cu proiectele de foarte mare anvergură, dar acestea nu vor avea un progres suficient de mare încât să compenseze celelalte proiecte pe care Guvernul le-a sistat sau le-a anulat”, a spus președintele confederației, Cristian Erbașu, într-o conferință de presă.

El a arătat că, pe lună, investițiile în construcții din bugetul de stat ajung la circa 10 miliarde de lei.

Potrivit acestuia, un proiect început și sistat va costa în final mult mai mult, întrucât se adaugă costurile de conservare.

„Este o disperare majoră în sector, pentru că, în urma acestor măsuri, doar firmele mari vor supraviețui. Cele mici și medii vor intra în insolvență. Muncitorii nu vor ieși în stradă, ci vor pleca în străinătate. Este vorba de 50.000 – 100.000 de oameni”, a continuat Erbașu.

În total, în sectorul construcțiilor din România lucrează circa 500.000 de oameni.

Ce vor muncitorii români din străinătate pentru a se întoarce în țară

Reprezentanții organizației patronale au amintit momentul 2018, când angajații din sectorul construcțiilor au primit o serie de facilități de la stat, măsură care a dus la încheierea a 100.000 de noi contracte de muncă.

„Facilitățile din 2018 au venit în baza unor analize și în urma unor vizite în afară. Am stat de vorbă cu muncitorii români care lucrau în străinătate și atunci a stat pe buzele lor un singur cuvânt: „încredere”. În România, în legi. Ei nu voiau mai mulți bani, dar nu aveau încredere în statul român”, a spus Irinel Gheorghe, vicepreședintele federației patronale.

Reprezentanții sectorului construcțiilor au venit cu propriile propuneri pentru ca bugetul de stat să depășească acest moment:

Reducerea cheltuielilor aparatului bugetar Relaxarea regimului fiscal, și nu înăsprirea lui Stimularea investițiilor private și ale statului, nu oprirea lor Stimularea exporturilor

Peste tot în lume, stimularea investițiilor ajută la ieșirea din criză, spun constructorii

„Peste tot în lume, pentru a ieși din criză și din recesiune, stimulezi investițiile publice. La noi s-a început cu taxele și impozitele, cu reducerea investițiilor, dar acolo unde se pot face reduceri deocamdată încă doar se vorbește dar nu se și face. Ordinea ar trebui să fie alta”, a mai spus Erbașu.

În România, se vede cu ochiul liber că sunt încă foarte multe investiții de făcut pentru a recupera decalajul față de UE.

„Deficitul nu este cauzat de aceste investiții. Ele ar fi trebuit făcute cu mult timp înainte. Poate au fost mai multe în ultimii ani, ceea ce era un lucru bun. Autostraăzi trebuia să avem de acum 20 de ani, spitale la fel, că poate nu ne plecau doctorii în afară, școli la fel, din acest motiv situația în educație este așa cum este”, a completat reprezentantul constructorilor.