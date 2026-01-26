McKinsey: Europa are nevoie de investiții anuale de 1,2 trilioane de euro, altfel riscă stagnarea cronică în următoarea decadă

Europa are nevoie de investiții private și publice de 1,2 trilioane de euro anual, în următorii cinci ani, pentru a elimina decalajul de competitivitate, conform unui nou raport McKinsey & Company. Aceasta reprezintă o creștere de 50% față de estimarea de 800 de miliarde de euro din raportul Draghi (2024), subliniind accelerarea decalajului față de alte regiuni.

În ultimii cinci ani, firmele americane au investit cu 2 trilioane de euro mai mult în tehnologii digitale decât cele europene

Decalajul anual (ianuarie 2024 – septembrie 2025) a ajuns la 580 de miliarde de euro pentru investiții corporative și peste 300 de miliarde de euro pentru start-up-uri și scale-up-uri. China investește de trei ori mai mult în industriile manufacturiere tradiționale, iar corporațiile europene investesc cu aproximativ 40% mai puțin în capital expenditure și R&D comparativ cu cele din SUA.

Europa riscă o decadă de stagnare economică cronică („stagnare seculară”), cu creștere PIB de doar aproximativ 1% pe an, provocată de investiții slabe care frânează cererea agregată.

Totuși, dacă companiile europene de top egalează investițiile și R&D-ul american, Europa și-ar putea dubla rata de creștere economică și ar crește semnificativ averea gospodăriilor, deschizând calea spre prosperitate.

Cercetarea McKinsey Global Institute arată că productivitatea națională este propulsată de un număr mic de companii excepționale care fac mișcări îndrăznețe.

Între 2011 și 2019, peste două treimi din creșterea productivității în SUA a venit de la doar 44 de astfel de companii, iar în Germania, de la 13

uropa trebuie să cultive mai multe astfel de businessuri, cu exemple de succes precum ASML (scalare în semiconductori), SAP și Siemens (portofolii digitale) sau Novo Nordisk (inovație în pharma).

Astfel de companii performante generează creștere prin cinci mișcări majore: scalarea modelelor productive de business sau a tehnologiilor, reorientarea portofoliilor spre afaceri cu creștere rapidă, remodelarea propunerilor de valoare prin inovație, scalarea și generarea efectelor de rețea, și transformarea operațiunilor pentru eficiență.

Există și semnale pozitive: investițiile străine directe (FDI) planificate au crescut cu 40% față de perioada pre-pandemică, iar investitorii de capital privat au mobilizat 300 de miliarde de euro în primele nouă luni din 2025.

Astfel, KKR a investit 20 de miliarde de dolari în primele nouă luni din 2025; Blackstone vizează până la 500 de miliarde de dolari în următorul deceniu; EQT își dublează angajamentele la 250 de miliarde de dolari în următorii cinci ani; Apollo țintește până la 100 de miliarde de dolari doar în Germania.

Raportul propune zece „inițiative majore” (grands projects) de politici publice: eliberarea antreprenoriatului, scalarea prin fuziuni și achiziții, accelerarea aprobărilor, simplificarea reglementărilor, finanțarea riscurilor, crearea de piețe noi, atragerea talentelor, securizarea competențelor, transferul know-how-ului global și impulsionarea acțiunii prin guvernanță eficientă.

Europa beneficiază de o bază industrială solidă, talente STEM și proprietate intelectuală puternică, o fundație ideală pentru leadership în AI, calcul, robotică, biotehnologie și energie.