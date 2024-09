medicibuni – Dr. Cristian Tefas, gastroenterolog MedLife : „Aproape 70% din totalul cazurilor de cancer colorectal ar putea fi prevenite dacă populația s-ar testa cu regularitate”

Aproape 70% din totalul cazurilor de cancer colorectal ar putea fi prevenite dacă populația s-ar testa cu regularitate, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA. Una dintre cele mai eficiente investigații este colonoscopia, însă frica de disconfort sau de potențiale complicații îi determină pe unii dintre pacienți să refuze testarea. „În realitate, această procedură este relativ sigură și bine tolerată. În plus, endoscopia și colonoscopia permit intervenții terapeutice avansate care pot salva viața pacienților“, a subliniat dr. Cristian Radu Tefas, medic specialist gastroenterolog la Clinica Badea MedLife, din Cluj-Napoca.

Medicii buni știu să înlăture temerile pacienților și discută deschis cu aceștia despre boli, investigații și tratament, astfel încât să se simtă în siguranță și să urmeze cu toată încrederea sfaturile specialiștilor. „Un medic bun este acela care combină cunoștințele tehnice cu abilitățile interpersonale, demonstrând empatie, răbdare și o dorință constantă de a învăța și de a se perfecționa. Este important să fii atent la nevoile pacientului, să comunici clar și să iei decizii bazate pe cele mai bune dovezi disponibile, dar și să-ți păstrezi umanitatea și compasiunea în actul medical”, consideră dr. Cristian Tefas, care a ales medicina inspirat de tatăl său și de serialele cu doctori de la televizor.

„Am știut că asta urmează să fac din copilărie, când îl vizitam pe tatăl meu la spital, medic și el, și eram tot timpul fascinat de atmosfera de acolo, de toată forfota și agitația din jurul pacienților. Această fascinație s-a transformat treptat în dorința de a ajuta oamenii în mod direct. Medicina mi s-a părut calea cea mai potrivită pentru a face o diferență semnificativă în viața celor aflați în suferință. La asta a ajutat și un serial medical difuzat pe un post românesc când eram în gimnaziu și liceu. Eram tot timpul fermecat de magia din jurul diagnosticelor și tratamentelor formulate”, a mărturisit dr. Tefas, care s-a atașat de gastroenterologie din studenție.

Această specialitate este un domeniu vast și provocator, care implică nu doar diagnosticarea, ci și intervenția terapeutică directă asupra unor afecțiuni complexe.

,,Endoscopia intervențională, în special în sfera bilio-pancreatică, mi-a captat atenția datorită impactului major pe care îl poate avea în managementul unor patologii critice. Astfel, am ales să mă dedic acestui domeniu, unde îmbin tehnologia avansată cu abilitățile clinice”, a spus medicul.

Bolile asociate stilului de viață

Cele mai comune afecțiuni pe care dr. Cristian Tefas le vede la cabinet sunt cele funcționale, precum: boala de reflux gastroesofagian sau sindromul de intestin iritabil, dar și bolile hepatice. „În ultimii ani, am observat o creștere a numărului cazurilor de steatoză hepatică non-alcoolică (n.r. – ficat gras non-alcoolic), în contextul creșterii incidenței obezității și a diabetului zaharat de tip 2. De asemenea, datorită accesului mai larg la metode de diagnostic avansat, suntem capabili să identificăm mai devreme și să tratăm mai eficient aceste afecțiuni”, a declarat gastroenterologul.

În opinia sa, una dintre principalele provocări este gestionarea pacienților cu boli cronice complexe, cum e ciroza hepatică sau pancreatita cronică, care necesită monitorizare continuă și intervenții multiple.

„Creșterea incidenței bolilor asociate stilului de viață, cum ar fi obezitatea și diabetul, aduce provocări suplimentare în gestionarea afecțiunilor gastrointestinale. În plus, presiunea timpului și a resurselor limitate necesită o eficiență sporită în practica zilnică”, a mărturisit dr. Tefas.

Gestionarea anxietății cu privire la endoscopie poate face experiența mai confortabilă

Comunicarea eficientă cu pacienții este crucială în gastroenterologie, este de părere dr. Cristian Tefas. Explicarea clară a diagnosticului, a opțiunilor de tratament și a prognosticului poate îmbunătăți semnificativ aderența la tratament și, implicit, rezultatele clinice.

„Pacientul informat și implicat are șanse mai mari de a adopta un stil de viață sănătos și de a urma planul terapeutic recomandat. Succesul unei endoscopii poate fi influențat de cooperarea pacientului. Înțelegerea și respectarea instrucțiunilor pre-procedurale, cum ar fi regimul alimentar restrictiv în zilele premergătoare endoscopiei, repausul alimentar și pregătirea cu soluții purgative înaintea unei colonoscopii pot îmbunătăți semnificativ calitatea examinării și pot reduce riscul de complicații. În plus, trebuie ținut cont de faptul că o colonoscopie realizată în condiții de pregătire necorespunzătoare este o colonoscopie incompletă, deci trebuie repetată. De asemenea, înțelegerea și gestionarea anxietății pot contribui la o experiență mai confortabilă”, a explicat medicul care a avut de-a face cu nenumărați pacienți anxioși, însă după o comunicare deschisă și informare adecvată a acestora cu privire la beneficiile endoscopiei și colonoscopiei și la riscurile minime asociate, fricile s-au redus semnificativ.

„Am avut recent un pacient cu anxietate marcată înainte de endoscopie. Inițial era reticent în a urma procedura fiindu-i teamă de disconfort și durere. După o discuție detaliată despre pașii implicați și măsurile luate pentru a-i asigura confortul, am reușit să efectuăm procedura cu succes, iar rezultatul a fost un diagnostic precoce al unei afecțiuni pre-canceroase, care altfel ar fi fost greu de detectat și care ar fi pus probleme mult mai mari în viitor”, a povestit dr. Cristian Tefas.

Endoscopia, un instrument indispensabil în arsenalul oricărui gastroenterolog

Principala metodă diagnostică și terapeutică a afecțiunilor tubului digestiv, endoscopia este indicată în multiple patologii, precum ulcerele, tumorile gastrointestinale, bolile inflamatorii intestinale sau hemoragiile digestive. Acestea pot fi diagnosticate sau tratate doar cu ajutorul endoscopiei digestive. Dar un alt avantaj al endoscopiei este că ,,permite intervenții terapeutice avansate care pot salva viața pacienților, cum ar fi oprirea hemoragiilor, închiderea fistulelor sau extragerea de calculi biliari și pancreatici. Endoscopia este un instrument indispensabil în arsenalul oricărui medic gastroenterolog”, a afirmat dr. Cristian Tefas.

În opinia specialistului, sunt mai multe abordări pentru a face endoscopia mai confortabilă: utilizarea sedativelor pentru relaxarea sau adormirea pacientului, explicarea detaliată a procedurii înainte de aceasta pentru a reduce anxietatea, și utilizarea unor echipamente endoscopice de ultimă generație, care sunt mai fine și mai flexibile, reducând astfel disconfortul.

„Endoscopia este un element fundamental în practica gastroenterologică modernă, astfel încât un gastroenterolog complet trebuie să stăpânească tehnicile endoscopice de bază. În viitor, cred că gastroenterologul va trebui să își extindă competențele în domeniul imagisticii avansate, al terapiei endoscopice de frontieră, cum e cazul rezecției tumorilor complexe de tub digestiv și al utilizării inteligenței artificiale pentru diagnostic și tratament personalizat. Abilitatea de a utiliza aceste noi tehnologii va defini succesul în practica noastră”, a spus medicul.

Leziune pe colon rezolvată endoscopic

Utilizarea inteligenței artificiale în analiza imaginilor endoscopice începe să-și arate potențialul, ajutând la identificarea precoce a leziunilor neoplazice. Aceste inovații nu doar că îmbunătățesc diagnosticul, dar reduc și necesitatea unor intervenții mai invazive. Dr. Tefas ne-a povestit cazul unui pacient în vârstă de 35 de ani, fără simptome evidente, care s-a prezentat la medic din proprie inițiativă pentru o colonoscopie de rutină, în contextul unui istoric familial de cancer colorectal.

„Această vizită a fost o decizie extrem de inspirată, deoarece în timpul investigației am descoperit un polip de dimensiuni relativ reduse, dar cu aspect suspect. L-am rezecat, iar colegii morfopatologi l-au confirmat ca fiind un adenocarcinom de colon incipient. Datorită faptului că am descoperit leziunea în stadiu foarte timpuriu, am reușit să o rezecăm complet endoscopic, fără a fi nevoie de o intervenție chirurgicală majoră”, a povestit medicul. Pacientul a beneficiat de o recuperare rapidă și, cel mai important, a avut un prognostic excelent datorită depistării precoce.

„Totuși, în medicina de astăzi, tehnologia avansată e esențială, dar nu poate înlocui interacțiunea umană. A asculta cu atenție pacienții și a le oferi suport emoțional este la fel de important ca tratamentul medical în sine”, a concluzionat medicul.

Hemostază endoscopică pentru a opri sângerarea din stomac

Gastroenterologia este o specialitate care presupune mult stres. Cei mai buni medici sunt aceia care reușesc să-și gestioneze timpul și energia în mod eficient, pentru a putea oferi îngrijire de calitate în fiecare zi.

Nu sunt puține situațiile stresante, cazurile grave, urgențele în care gastroenterologul trebuie să acționeze rapid. Un astfel de caz a fost cel al unui pacient în vârstă de 48 de ani care s-a prezentat la MedLife după ce, timp de o săptămână, avusese scaune închise la culoare și a început să simtă o oboseală pronunțată chiar și la eforturi minore. Simptomele indicau o posibilă sângerare digestivă, iar analizele de sânge au confirmat o anemie severă. „Am efectuat imediat o endoscopie superioară care a evidențiat prezența unui ulcer gastric activ, sângerând. Am intervenit rapid, realizând hemostază endoscopică prin injectare de adrenalină și aplicarea de clipuri hemostatice, reușind să oprim sângerarea. Ulterior, pacientul a fost monitorizat îndeaproape și a primit tratament specific pentru eradicarea infecției cu Helicobacter pylori și pentru prevenirea recurenței ulcerului”, a precizat gastroenterologul.

,,Este important să vedem pacientul dincolo de boală”

Gastroenterologia va continua să evolueze odată cu integrarea tehnologiilor avansate și personalizarea tratamentului, care ține cont de istoricul medical al pacientului, de comorbidități și de preferințele acestuia. În același timp, empatia și comunicarea clară sunt fundamentale pentru a asigura o colaborare eficientă între medic și pacient și pentru a îmbunătăți complianța la tratament. „Unei persoane suferinde trebuie să i se spună adevărul limpede și să i se ofere cele mai bune opțiuni terapeutice existente”, a subliniat dr. Cristian Tefas, care a rămas profund impresionat de cazul unei tinere de 26 de ani, diagnosticată cu o formă avansată de colangiocarcinom. „Deși prognosticul era rezervat, am reușit să stabilim o strategie de tratament paliativ care i-a oferit câteva luni de viață de calitate alături de familie. Acest caz mi-a reamintit cât de important este să vedem pacientul dincolo de boală și să ne concentrăm pe îmbunătățirea calității vieții, indiferent de stadiul bolii”, a precizat medicul.

***

