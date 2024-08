medicibuni – Dr. Denissa Olaru, oftalmolog la MedLife: „Lentilele de contact folosite incorect ne pun în pericol vederea și chiar ochii”

Multora dintre noi ne e greu să ne imaginăm cât de mult rău le putem face ochilor dacă folosim ochelarii de soare nepotriviți și dacă nu respectăm cu strictețe regulile de igienă când ne punem lentile de contact. Dr. Denissa Greta Olaru, medic specialist oftalmolog în cadrul Spitalului MedLife Sama Craiova, consultă la cabinet, mai des decât și-ar dori orice medic, tineri cu vederea compromisă ireversibil din cauza nerespectării regulilor de igienă în manevrarea lentilelor de contact, mai ales în cazul celor care le folosesc și când merg la piscină. În egală măsură, dacă am face periodic un control oftalmologic riguros, încă de la 30-40 de ani, am putea depista și trata precoce alte afecțiuni care pot duce la pierderea vederii. Tehnologia de ultimă generație face posibilă tratarea sau întârzierea unor afecțiuni oculare care în trecut erau asociate incontestabil cu orbirea.

Aproximativ 100.000 de români folosesc lentile de contact, estimează firmele din domeniu, în lipsa unor date oficiale. Mulți dintre ei își achiziționează lentilele de pe internet, fără a apela la un medic oftalmolog sau măcar la un optometrist care să explice cât de serioase sunt regulile de igienă pentru manevrarea și păstrarea lentilelor de contact. „Foarte mulți tineri folosesc lentile de contact și, dacă nu aplică foarte atent regulile de utilizare înscrise pe ambalaj și nu merg la un oftalmolog care să le explice cum ar trebui să fie utilizate, cum trebuie să le pună, să le scoată, cum să le păstreze în acele soluții, atunci pot dezvolta infecții serioase. Lentilele de contact folosite incorect ne pun în pericol vederea și chiar ochii“, explică dr. Denissa Greta Olaru, medic specialist oftalmolog.

Nu de puține ori, medicului i-au intrat în cabinet tineri cu infecții oculare severe, uneori gestionate acasă, după ureche, în cazul cărora păstrarea vederii și chiar a ochiului a fost pusă sub semnul întrebării. În cazul unui pacient foarte tânăr, de 20 de ani, cheratita apărută ca rezultat al utilizării necorespunzătoare a lentilelor de contact a necesitat transplant de cornee.

Risc de pierdere a globului ocular, în unele cazuri

Așadar, lentilele de contact folosite incorect conduc la probleme severe de vedere mai des decât și-ar dori medicii. Însă „satisfacția vine atunci când reușești să intervii cu tratament și să salvezi ochii pacienților care vin cu infecții intraoculare cu risc mare de orbire“, spune medicul.

Aceste infecții extrem de periculoase sunt cele care afectează corneea, adeseori cauzate de utilizarea incorectă a lentilelor de contact: cheratitele și cherato-conjunctivitele. „O cheratită netratată la timp sau tratată necorespunzător poate să ducă la un ulcer coreean, la o rană foarte mare pe cornee, care se va vindeca, poate, cu o cicatrice care va împiedica o vedere normală. Acești pacienți pot ajunge la transplant de cornee, dar, din păcate, pot să ajungă chiar să-și piardă globul ocular. Dacă infecția pătrunde în interiorul ochiului și pacientul face alte complicații – endoftalmită sau panoftalmie, o infecție generalizată care cuprinde întreg globul ocular, poate să ajungă inclusiv la eviscerație, adică la eliminarea conținutului globului ocular“, detaliază dr. Olaru.

Ca regulă generală, cel mai important atunci când folosim lentile de contact este să respectăm regulile înscrise pe ambalaj, să nu dormim cu lentilele dacă ele nu sunt destinate folosirii și în timpul somnului, să le scoatem când e nevoie și, esențial, să avem mâinile foarte curate când le punem și când le scoatem, iar soluția în care le punem să fie sterilă.

Ochelarii de soare trebuie să aibă filtru UV!

O altă eroare pe care unii dintre noi o fac și care poate să ne coste vederea este utilizarea incorectă a ochelarilor de soare. În primul rând, ar trebui să-i purtăm și când e soare, dar și când e înnorat, pentru că radiațiile UV ne afectează ochii chiar și când nu este lumină puternică. Însă ochelarii e bine să fie polarizați și trebuie neapărat să fie prevăzuți cu filtre reale, care să blocheze radiațiile ultraviolete de tip A și B.

„Ochelarii de soare fără filtre ar putea fi chiar mai dăunători decât dacă nu i-am purta deloc. De ce? Pentru că lentilele ochelarilor de soare au, în general, o tentă închisă, iar pupila, la întuneric se dilată. Ei bine, atunci pătrunde o cantitate și mai mare de radiații ultraviolete în ochi, în absența filtrelor de protecție adecvate. De aceea, ochelarii de soare de proastă calitate, fără filtre de protecție, sunt foarte periculoși. Persoanele cu ochii deschiși la culoare sunt cei mai predispuși la efectele negative ale purtării unor ochelari necorespunzători, pentru că pupilele lor se dilată mult mai ușor, iar irisul lor mai rarefiat și mai puțin pigmentat face ca în interiorul ochilor să pătrundă o cantitate mai mare de radiații UV“, explică medicul oftalmolog.

Efectele cele mai periculoase apar pe termen lung, precizează dr. Olaru, și constau în îmbătrânirea prematură a ochilor, la fel cum se întâmplă și în cazul pielii. „În ultimul timp sunt din ce în ce mai frecvente cazurile de cataractă sau de degenerescență maculară apărute la vârste mult mai tinere și, foarte des, cauzele sunt: expunerea neprotejată a ochilor la radiațiile ultraviolete, care sunt din ce în ce mai puternice, dar și expunerea excesivă la lumina albastră a ecranelor. De aceea, e important să ne protejăm și în fața ecranelor cu ochelari care să filtreze lumina albastră, cu sau fără dioptrii, în funcție de nevoie“, recomandă medicul.

Cataracta prematură, o problemă tot mai des întâlnită

În mod normal, cataracta este o problemă asociată îmbătrânirii fiziologice a ochilor, care apare după 60 de ani – așa cum albește părul, albește și cristalinul. Însă în ultima vreme, medicii oftalmologi se confruntă la cabinet tot mai des cu cataracte patologice, la pacienți între 45 și 55 de ani. „Cataracta patologică, apărută prematur, nu are un aspect tipic – să se albească centrul pupilar, să vedem noi cu ochiul lilber modificările. De obicei, apar tulburări vizuale, pacientul vede încețoșat chiar și cu ochelari, vine la medic în ideea să-și schimbe ochelarii – pentru că nu mai vede bine cu ei, iar medicul constată, la un control de rutină, că, de fapt, pacientul are cataractă. În general, această cataractă se formează sub capsula posterioară a cristalinului, nu este vizibilă cu ochiul liber. Se vede la microscop și, de obicei, este o cataractă care avansează puțin mai repede decât cea fiziologică“, spune dr. Denissa Olaru.

Din fericire, dacă este depistată la timp și se intervine pentru înlocuirea cristalinului, pacienții își pot recupera vederea.

Fără tehnologie modernă nu se poate

Cele mai mari satisfacții ale unui medic oftalmolog vin din posibilitatea de a salva sau chiar de a reda vederea unor pacienți altădată condamnați la orbire, cum sunt cei cu glaucom sau cu degenerescență maculară. Tehnologia este, însă, esențială pentru ca medicul oftalmolog să-și gestioneze eficient cazurile.

Dr. Olaru este entuziasmată să poată lucra cu aparatură de ultimă generație care-i permite să salveze vederea pacienților săi: „Cea mai nouă tehnologie de care noi putem beneficia pentru profilaxie, diagnostic și monitorizarea tratamentului este tomografia în coerență optică. Cu ajutorul acestei investigații, putem diagnostica într-un stadiu incipient un glaucom, măsurând stratul de fibre nervoase și de celule ganglionare retiniene. Putem diagnostica, de asemenea, o degenerescență maculară la debut sau putem monitoriza o degenerescență maculară ca să surprindem la timp transformarea din formă uscată în formă umedă. Forma uscată nu beneficiază decât de suplimente alimentare care ajută la susținerea nutriției retinei, sperând ca boala să nu mai avanseze. Însă dacă forma uscată se transformă în formă umedă, atunci există un tratament cu injecții intravitreene, care cel puțin stabilizează boala, adică împiedică evoluția ei extraordinar de agresivă, pentru că duce la orbire“, spune dr. Olaru.

Controale la oftalmolog, nu doar la optometrist

Ca să ne asigurăm că nu avem probleme serioase de vedere, ar trebui să începem să mergem regulat la oftalmolog începând cu vârsta de 30 de ani. Dr. Denissa Olaru recomandă ca, între 30 și 40 de ani, dacă nu există antecedente familiale de glaucom și nici un risc de glaucom depistat la un control anterior – nu am avut tensiunea oculară mai mare, probleme la nivelul fundului de ochi – să mergem la control o dată la doi ani, mai ales dacă nu avem nevoie de o corecție optică. Dar dacă deja există orice factor de risc pentru o patologie oculară, atunci în fiecare an ar trebui făcut un consult oftalmologic.

Specialista atrage atenția asupra diferenței semnificative între medicul oftalmolog și optometrist. „Cel mai riscant la noi în țară este că oamenii ajung la centrele de optică medicală pentru prescripții optice și au impresia că, dacă au făcut asta, s-au achitat de nevoia de a-și controla vederea. Ori nu e așa, pentru că un optometrist nu efectuează consulturi oftalmologice, nu este medic oftalmolog și, deci, nu poate să depisteze din timp eventuale probleme serioase cu vederea. E foarte periculos pentru că se întârzie diagnosticul problemelor reale ale vederii pacienților. Mulți ajung la oftalmolog când deja vederea este afectată ireversibil. Pacienții cu glaucom, de exemplu, dacă descoperă afecțiunea în ultimul stadiu, ajung să-și piardă vederea periferică și orientarea în spațiu, pentru ca în final să ajungă să orbească. Chiar dacă pacientul respectiv este pus la optotip și citește bine literele centrale, asta nu înseamnă că are vederea sănătoasă, pentru că e posibil ca vederea periferică să fie compromisă. Nemăsurând o tensiune intraoculară, nefăcând un examen al fundului de ochi, dându-i doar ochelari și făcându-l să creadă că el a făcut un consult la un medic oftalmolog, poate să ajungă să vină în ultimul stadiu, când nu mai e nimic de făcut pentru acel pacient – vederea periferică e compromisă și se ajunge la o scădere dramatică a vederii până la orbire“, subliniază dr. Olaru.

Chirurgie mică pentru un organ delicat

Dr. Denissa Olaru a știut dintotdeauna că va deveni medic, însă decizia de a face oftalmologie a venit în anul V de facultate. „Am vrut să aleg o ramură chirurgicală și știam clar ce nu pot să fac: pentru că sunt foarte empatică și preiau suferința celor din jur, nu voiam să aleg oncologia, hematologia, specialități în care oamenii sunt foarte fragili, cu risc mare de suferință și de mortalitate. Atunci, după stagiul de oftalmologie mi-a fost foarte clar ce vreau să fac, mai ales că ochiul este un organ atât de important și de delicat și trebuie să-l tratăm cu aceeași delicatețe“, a conchis dr. Olaru.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiuneaFacem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe https://www.medlife.ro/

Articol susținut de MedLife