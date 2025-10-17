Medicul pneumolog Flavia Groșan, în stare gravă la spital, în comă / A fost resuscitată după ce a ajuns la spital în stop cardio-respirator

Medicul pneumolog Flavia Groșan, devenită cunoscută după numeroasele sale poziții publice anti-COVID19 și după ce a fost anchetată de Colegiul Medicilor pentru postări cu informații „false” și „periculoase”, se află internată la Spitalul Județean Oradea în stare foarte gravă, spun surse medicale pentru HotNews.ro.

Flavia Groșan, care postase pe contul său de Facebook și al cabinetului său medical în ultimele zile că nu se simte bine, a fost adusă la spital în stop cardio respirator și a fost resuscitată. În prezent aceasta se află în comă, în stare gravă, susțin surse medicale pentru HotNews.ro

„Este în stare critică, intubată și ventilată mecanic. A fost resuscitată de două echipaje și internată prin secția de pneumologie la ATI SCJU Bihor. A fost găsită inconștientă de soțul ei care a chemat ambulanța ieri noapte”, spun surse medicale pentru HotNews.ro

Groșan, în urmă cu câteva zile: „Astă noapte am crezut ca mor.

Pe pagina sa de Facebook, medicul pneumolog s-a plâns în ultimele săptămâni că sufere de tuse și alte simptome de penumonie.

„Astă noapte am crezut ca mor. Nu credeam ca voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră ați fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supraviețuit. Dar luni urgent la investigații. Ceva îmi iese cu virgulă.”, scria Flavia Groșan pe facebook pe 10 octombrie.

După câteva zile, pe 12 octombrie, Groșan scria pe pagina cabinetului său medical:

„Încă sunt departe de recuperarea pneumoniei de care vă povesteam zilele trecute. Eu ca pneumolog, încerc. Dar dumneavoastră n-o să puteți fără un medic în apropiere. Zilele astea mi-am dat seama la ce riscuri m-am supus la tratamentul covidului”.

Grosan, cercetată de Colegiul Medicilor pentru postările sale controversate

În luna august medicul Flavia Groșan stârnea o controversă publică după ce afirma, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că un bărbat de 32 de ani, nevaccinat, ar fi prezentat simptome precum dureri în piept, oboseală accentuată și „ceață mentală”, după ce a avut relații intime cu partenera sa, vaccinată împotriva COVID-19.

Postarea a fost catalogată de Societatea Română de Pneumologie drept „fake news medical”.

Postarea a fost ștearsă ulteiror de către medic, însă după ce Colegiul Medicilor Bihor a anunțat declanșarea cercetării disciplinare împotriva sa în urma afirmațiilor catalogate drept „periculoase” și „aberante”.

Controverse în timpul pandemiei

Flavia Groșan a ajuns în centrul atenției și în timpul pandemiei de COVID-19, când a declarat că „a vindecat aproape o mie de pacienţi Covid în diferite stadii, fără nicio zi de spitalizare”, tratând boala „ca pe o pneumonie atipică”.

Ea a susținut că „în spitale se fac greșeli uriașe și protocolul Covid omoară, de fapt, bolnavii”, afirmații contrazise de alți medici specialiști.

Mesajele ei au fost amplificate de televiziuni și de rețele sociale, generând un val de sprijin public și chiar proteste de stradă la Oradea. Grupul de Facebook „Alături de Flavia Groșan” a adunat în scurt timp peste 93.000 de membr.

Colegiul Medicilor Bihor s-a autosesizat la acea vreme și a convocat-o pe Flavia Groșan la o discuție în fața Comisiei de etică. După întâlnirea care a durat aproximativ o oră, președintele organizației, dr. Carmen Pantiș, a transmis că medicul nu va fi sancționat.



