Ministrul Rogobete vrea sancționarea medicului Flavia Groșan: „Să rămână într-o zonă de oameni nevaccinați, care nu-i pot transmite proteina spike”

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a afirmat, la TVR Info, că medicul Flavia Groșan ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică, după postarea acesteia de pe Facebook legată de efectele pe care le-ar avea vaccinarea împotriva Covid-19.

„Din punctul meu de vedere, doamna doctor ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică. Pentru că această dezinformare face rău pacienților, face rău sistemului, face rău tuturor”, a apreciat ministrul Sănătății.

„Dezinformarea nu o face doar doamna doctor”

Alexandru Rogobete susține că dezinformarea populației pe subiecte medicale este făcută și de alte persoane, motiv pentru care recomandă populației să se informeze din medii autorizate, cu competențe în domeniu și să urmeze sfaturile medicilor.

„Este adevărat că dezinformarea nu o face doar doamna doctor, mulți alții sunt încă pe funcție și așa au crescut, dezinformând. Asta ca să vorbesc de zona politică. Și văd că sunt în continuare pe funcții, unii pe funcții mari. Aș face un apel la bunul simț”, a spus Rogobete.

Ministrul a avut o recomandare și pentru Flavia Groșan. „Doamnei doctor îi recomand să rămână într-o zonă, dacă ea dorește, de oameni nevaccinați, care nu-i pot transmite pe nicio cale proteina spike, nu am nicio problemă. Dar aș ruga-o să nu mai facă rău sistemului”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Medicul primar pneumolog Flavia Groșan a afirmat, într-o postare recentă pe pagina sa de Facebook, că un bărbat de 32 de ani, nevaccinat, ar fi prezentat simptome precum dureri în piept, oboseală accentuată și „ceață mentală”, după ce a avut relații intime cu partenera sa, vaccinată împotriva COVID-19.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică – fluide corporale, orice – la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește „shedding” (eliminare de particule virale post-vaccin)”, a scris medicul pneumolog din Oradea.

Groșan a adăugat că persoanele vaccinate „au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike” și că unele persoane ar fi mai sensibile la fenomen. „Nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc”, scrie Flavia Groșan.

Cercetare disciplinară deschisă de Colegiul Medicilor Bihor

Colegiul Medicilor Bihor a transmis, luni, că a decis declanșarea acțiunii de cercetare disciplinară a medicului, „în urma afirmațiilor din spațiul public, de pe contul de Facebook personal”.

„Este inadmisibil ce informații eronate a postat. Nu e la prima abatere, iar sancțiunea va fi severă”, a declarat pentru HotNews dr. Carmen Pantiș, președinta instituției.

Potrivit Legii 95/2006, medicii care încalcă normele de deontologie riscă mai multe sancțiuni, de la mustrare și amendă de până la 1.500 de lei, până la interdicția de a profesa sau chiar retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor, ceea ce atrage pierderea dreptului de practică. Procedura s-ar putea încheia în „două-trei luni”, a estimat dr. Pantiș.

Ulterior, medicul Flavia Groșan a șters postarea de pe Facebook despre contactul fizic între persoanele vaccinate și cele nevaccinate, catalogată de Societatea Română de Pneumologie drept „fake news medical”.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters-o”, a transmis Flavia Groșan.

Controverse similare în timpul pandemiei

Flavia Groșan a ajuns în centrul atenției și în timpul pandemiei de COVID-19, când a declarat că „a vindecat aproape o mie de pacienţi Covid în diferite stadii, fără nicio zi de spitalizare”, tratând boala „ca pe o pneumonie atipică”.

Ea a susținut că „în spitale se fac greșeli uriașe și protocolul Covid omoară, de fapt, bolnavii”, afirmații contrazise de alți medici specialiști.

Mesajele ei au fost amplificate de televiziuni și de rețele sociale, generând un val de sprijin public și chiar proteste de stradă la Oradea. Grupul de Facebook „Alături de Flavia Groșan” a adunat în scurt timp peste 93.000 de membri, potrivit G4Media.

Colegiul Medicilor Bihor s-a autosesizat la acea vreme și a convocat-o pe Flavia Groșan la o discuție în fața Comisiei de etică. După întâlnirea care a durat aproximativ o oră, președintele organizației, dr. Carmen Pantiș, a transmis că medicul nu va fi sancționat.