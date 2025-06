MedLife, premiată cu aur la Effie pentru inovația adusă de utilizarea dronelor medicale în cadrul festivalurilor: „Este un premiu care ne întărește statutul de companie tehnologizată”

Într-o țară în care numărul cazurilor de infecții cu transmitere sexuală este în creștere, iar 1 din 2 adolescenți între 16 și 18 ani declară că are relații sexuale neprotejate, o campanie de educație sexuală a reușit să aducă ofere soluții concrete pentru această problemă majoră de sănătate publică. „Testat e HOT“, program lansat de MedLife împreună cu agenția Golin România, a fost recunoscut recent cu aur și bronz la Effie Awards România 2025 – pentru inovație, impact și eficiență demonstrată.

Campania „Testat e HOT“ a fost distinsă cu aur la categoria Marketing Innovation și bronz la Marketing Disruptions în cadrul Effie Awards România 2025 – cea mai importantă competiție de eficiență în marketing. Aceste premii reconfirmă poziția MedLife ca lider în inovație medicală în România și Europa de Est și vin să completeze o serie de distincții naționale și internaționale acumulate în ultimul an.

Unul dintre elementele-cheie care au diferențiat această campanie a fost folosirea dronelor pentru transportul probelor biologice, o premieră în regiune, care a redus semnificativ timpul pentru așteptarea rezultatelor testelor pentru infecții cu transmitere sexuală: practic, acestea sunt procesate în aceeași zi. Astfel, inovația tehnologică a devenit parte integrantă a unui program de educație sexuală adaptat noii generații.

Nevoie stringentă de educație sexuală în România

Lansată într-un context în care România se confruntă cu o creștere semnificativă a cazurilor de BTS – conform INSP, în 2022 s-au înregistrat cu 57,8% mai multe cazuri de sifilis față de anul anterior – campania MedLife și-a propus să ajungă direct la publicul tânăr, într-un mod relevant și accesibil.

Astfel, obiectivele principale ale campaniei au fost creșterea conștientizării riscurilor BTS, promovarea testării regulate și, mai ales, accesibile, precum și combaterea rușinii și a lipsei de informații legate de sănătatea sexuală.

„«Testat e HOT» nu este doar o campanie premiată – este un demers autentic de educație sexuală, care a reușit să deschidă o conversație necesară în România, aducând în prim-plan o soluție concretă pentru o problemă majoră de sănătate publică. Iar MedLife rămâne compania care transformă inovația medicală în realitate – de la drone și festivaluri, la centre mobile de testare și conținut educațional accesibil. În plus, premiul obținut vine să consolideze poziția noastră de companie medicală tehnologizată, cu un impact real atât în România, cât și la nivel regional“, a declarat Ina Ilie, Director de Comunicare MedLife.

Tehnologia transformă medicina

Printre cele mai apreciate inițiative din cadrul campaniei „Testat e HOT“ s-au numărat o serie de execuții inovatoare, menite să aducă educația sexuală și testarea BTS mai aproape de publicul tânăr. Campania a debutat cu un studiu național realizat pe un eșantion de 800 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani, care a analizat comportamentele și atitudinile acestora față de sănătatea sexuală. În paralel, MedLife a conceput pachete speciale de analize BTS, disponibile cu reducere pentru participanții la festivaluri precum Electric Castle și Summer Well.

Un moment de referință a fost aducerea, în premieră, a unui centru mobil de testare BTS la un festival din Europa Centrală și de Sud-Est, facilitând astfel accesul rapid și simplu la testare pentru mii de participanți. Tot în cadrul acestor evenimente, MedLife a organizat sesiuni de consiliere confidențiale, tip „Speed Dating”, cu medici ginecologi, urologi, psihologi și psihiatri, precum și „Hot Talks” – discuții libere despre prevenție, relații sănătoase și subiecte considerate încă tabu, moderate de influenceri cunoscuți.

Pentru a reduce timpul pentru așteptarea rezultatelor, compania a integrat în această campanie și sistemul de transport al probelor biologice cu drone, ceea ce a permis comunicarea rezultatelor chiar în ziua testării. Toate aceste inițiative au fost reunite într-o platformă dedicată, ușor accesibilă publicului larg, care concentrează informațiile esențiale despre prevenție, testare și sănătate sexuală.

Prin toate aceste execuții, MedLife și-a consolidat poziția ca lider în tehnologie medicală și inovație și este, în prezent, singura companie medicală din România și din Europa de Sud-Est care folosește drone pentru transportul probelor biologice și oferă astfel o experiență medicală modernă și centrată pe nevoile reale ale comunității.

Șase medalii de aur și multe alte premii la șapte competiții, pentru „Testat e HOT“

Effie Awards 2025 adaugă un nou nivel de validare pentru o campanie care a fost deja recunoscută în mai multe competiții naționale și internaționale. În total, campania „Testat e HOT“ a primit șase medalii de aur, cinci de argint, două de bronz și a fost câștigător la mai multe categorii în cadrul altor competiții, astfel:

Effie Awards România 2025:

▫ gold – Marketing Innovation

▫ bronze – Marketing Disruptions

SABRE Awards EMEA:

▫ câștigător al categoriei Geographic: The Balkans

▫ gold – Event & Experiential Marketing

Eventex Awards:

▫ gold – Interactive Outdoor Experience

▫ gold – Cause Event

▫ gold – Brand Experience – Healthcare

▫ silver – Brand Engagement Event

▫ silver – Positive Change Event

European Excellence Awards 2024:

▫ câștigător la categoria Event & Experiential Marketing

Romanian PR Award 2024:

▫ golden award for Excellence – Brand PR: New products and services

▫ silver award for Excellence – Tech PR & Communication of innovation

▫ silver award for Excellence – Media & Influencer Relations

Comma Awards 2025:

▫ silver – Best Innovative Communication Campaign

▫ bronze – Best Brand Activation Campaign

Biz PR Awards 2024:

▫ câștigător la categoria Sănătate

