Mega-furtuna de iarnă lovește SUA. Stare de urgență în zeci de state, mii de zboruri anulate, drumuri și școli închise. Avertizări de ninsori abundente, frig extrem și acumulări catastrofale de gheață

Fotografie cu caracter ilustrativ: un șofer se deplasează în timpul unei furtuni severe de iarnă care a adus condiții de viscol în SUA, ianuarie 2024. Credit line: ALEX WROBLEWSKI / UPI / Profimedia

Peste 180 de milioane de oameni, aproximativ două treimi din populația SUA, sunt în alertă maximă în acest weekend, în timp ce o furtună de iarnă „monstruoasă” și un val de frig extrem traversează țara. Fenomenul meteorologic, ale cărui efecte se vor întinde pe mai bine de 3.200 de kilometri, de la Texas până în New England, amenință să paralizeze sudul Statelor Unite cu depuneri periculoase de gheață și zăpadă, potrivit CNN și ABC News.

Cel puțin 18 state, de la Texas până la New York, au declarat deja stare de urgență pentru a mobiliza resurse suplimentare în fața fenomenelor extreme. Autoritățile au emis avertizări severe pentru traficul aerian și rutier, mii de zboruri fiind deja anulate pe marile aeroporturi din Dallas, Chicago și New York.

În multe regiuni, autoritățile au început închiderea preventivă a autostrăzilor majore, avertizând că stratul de gheață va face șoselele impracticabile pe parcursul întregului weekend. Totodată, sute de districte școlare au suspendat cursurile sau au trecut în regim online pentru a evita transportul elevilor în condiții de risc extrem

Garda Națională a fost mobilizată în mai multe state pentru a asista echipele de intervenție. „Aceasta nu este doar o furtună de zăpadă obișnuită, ci un eveniment cu potențial catastrofal din cauza extinderii sale geografice”, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului Național de Meteorologie (NWS).

În state precum Texas și Arkansas, unde infrastructura nu este pregătită pentru episoade lungi de îngheț, există temeri majore privind stabilitatea rețelei electrice, după ce prognozele au indicat „acumulări catastrofale de gheață” ce pot depăși 2,5 centimetri, suficiente pentru a prăbuși liniile de înaltă tensiune.

Pe lângă precipitații, un vortex polar aduce temperaturi resimțite de până la -45°C în statele din nord, precum Minnesota și Dakota de Nord, a mai transmis NWS.

Medicii avertizează că, în aceste condiții, degerăturile se pot instala în mai puțin de 10 minute de expunere directă, îndemnând populația să rămână în interior și să își pregătească kiturile de urgență pentru eventuale pene de curent.

Încă de vineri, Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a emis o avertizare neobișnuit de dură, descriind furtuna drept un eveniment „istoric și periculos” care va pune în pericol viețile celor care nu iau măsuri de precauție imediate.

Meteorologul american Ryan Maue susține această viziune, afirmând că „următoarele 10 zile de iarnă vor fi cele mai grele din ultimii 40 de ani în Statele Unite”

„Gândiţi-vă unde puteţi merge, ce puteţi face şi cine are nevoie de ajutor suplimentar pentru a supravieţui în săptămâna care urmează. Nu este o exagerare sau o glumă”, a declarat expertul pe X. „Trebuie să fiţi pregătiţi pentru întreruperi lungi de curent electric, cu temperaturi exterioare sub 0 grade Fahrenheit, adică -18 °C”, a avertizat el.